Актер и телеведущий Игорь Верник оштрафован на 500 рублей за езду по Камергерскому переулку в Москве, который закрыт для движения автомобилей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, артист проехал на автомобиле Range Rover по тротуару.

В МХТ имени Чехова заявили, что у театра есть официальное разрешение, позволяющее сотрудникам театра въезжать в Камергерский переулок. Игорь Верник входит в число этих сотрудников.