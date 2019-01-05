Актер и телеведущий Игорь Верник оштрафован на 500 рублей за езду по Камергерскому переулку в Москве
Актер и телеведущий Игорь Верник оштрафован на 500 рублей за езду по Камергерскому переулку в Москве, который закрыт для движения автомобилей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, артист проехал на автомобиле Range Rover по тротуару.
В МХТ имени Чехова заявили, что у театра есть официальное разрешение, позволяющее сотрудникам театра въезжать в Камергерский переулок. Игорь Верник входит в число этих сотрудников.
Комментарии7
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danko1 05 января 2019 | 19:37
Ездить по тротуару разрешения ни у кого нет.
Но для особо приближенных к президенту холуёв, его доверенных лиц, закон не писан.
danko1 05 января 2019 | 19:40
danko1: Интересно, на какую сумму оштрафуют простого человека, если он будет ехать по тротуару в толпе, создавая опасную ситуацию для жизни людей?
johnbmw Евгений Большаков 05 января 2019 | 19:40
Интересно: ДОЛГО ему сдачу с 5000 купюры искали? ;-)))))))))))))))))
kotbajune 05 января 2019 | 19:40
"Актер и телеведущий Игорь Верник оштрафован на 500 рублей за езду"
это только за езду. за п.... ?
Одно слово - Скверник.
brian 05 января 2019 | 19:38
Исключительного таланта актёр
oleg__ 05 января 2019 | 19:42
А месячный абонемент дешевле будет ???
uhovostro 05 января 2019 | 19:42
О, Господи! - как ему теперь до получки дотянуть-то?!..