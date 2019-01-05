Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии объявило о пяти случаев взлома личных данных политиков в прошлом году. Ведомство предполагает, что это может быть связано с новой хакерской атакой, — передает РИА-Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков различного уровня, а также внутренние документы пяти из шести входящих в бундестаг партий. От кибератаки не пострадали только члены «Альтернативы для Германии». Утечка произошла ещё в конце декабря. Власти утверждают, что были в курсе отдельных случаев взлома.