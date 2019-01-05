Народный артист России Иван Бортник будет похоронен 8 января на Троекуровском кладбище
Об этом рассказала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, передает Агентство городских новостей «Москва». По словам Апексимовой, семья Бортника думала, что у них есть место на Котляковском кладбище. Оказалось, что его нет, поэтому актер будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет также во вторник, 8 января, в Театре на Таганке.
Иван Бортник скончался накануне. Ему было 79 лет.
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