В Чечне приостановили продажу билетов на фильм о корейской поп-группе BTS
Такая же ситуации ранее сложилась в Дагестане: в Махачкале показ пришлось отменить из-за угроз блюстителей нравственности.
Грозненский кинотеатр «Киностар» без объяснения причин приостановил продажу билетов на фильм-концерт «Love Yourself» корейской поп-группы BTS. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-аккаунте кинотеатра.
По данным интернет-издания «Кавказский узел», показ пришлось отменить из-за угроз в социальных сетях. В частности, против проката ленты выступили администраторы паблика «Карфаген» во «ВКонтакте»: они сочли фильм-концерт «оскорблением чеченского народа».
Ранее показ ленты пришлось отменить и в Махачкале. Причиной также стали угрозы блюстителей нравственности. Как сообщал «Коммерсант», недовольство, в частности, вызвала недостаточно мужественная внешность участников группы BTS. Тех, кто придет на сеанс, предупреждали, что оттуда они уже не выйдут. В итоге кинотеатр Cinema Hall принял решение отменить показ фильма.
Группа BTS считается одним из самых популярных коллективов, исполняющих музыку в стиле Korean pop. Премьера их фильма-концерта «Love Yourself» в кинотеатрах по всему миру пройдет 26 января.
Комментарии19
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dmast79 05 января 2019 | 19:07
Говоря проще - кавказцы предотвратили педерастическое мероприятие! Молодцы, по всей России бы гонять хиппанутых и заднеприводных!
polikarpich 05 января 2019 | 19:14
dmast79: Да, пусть лучше Колю Баксова слушают, самого мужественного мужицкого мужика! :-)
Они там любят всяких мужественных мужиков. Залдостанова, например, Депардье, Тимати...
dmast79 05 января 2019 | 19:29
polikarpich: Ну вот без вас, сами они разбираются кого слушать и смотреть! Но либерастов то как корёжит - ибо гомики это ударная сила либерализма!
polikarpich 05 января 2019 | 19:38
dmast79: Я уже как-то писал, что они мне вбсолбтно без разницы, а вот тебе нет. Ты к этой теме очень неравнодушен.
К тому же здесь вообще ни о каких гомиках и речи нет. Это твоё подсознание выдало эту тему, по Фрейду. А это всё простой этнический выпендрёж.
Стало быть, повторюсь - хавна им на палочке, а никакие не концерты.
valentinak 05 января 2019 | 19:29
dmast79: //предотвратили педерастическое мероприятие!//
В Вашем воспаленном воображении любой, кто по утрам принимает душ, чистит зубы и надевает чистые носки - педераст?
Продолжайте лежать в луже, не отвлекайтесь
midnightblues 05 января 2019 | 19:10
Если уж хозяева русских вань так себя ведут
то и совковому пиплу нельзя ходить тем более
polikarpich 05 января 2019 | 19:17
midnightblues: Да кто их спрашивать будет? А к этим "мужиколюбам" вообще никому не надо ни на какие гастроли приезжать. Хавна им на палочке. Пусть "одна палка, два струна" слушают.
nestor199 05 января 2019 | 19:20
polikarpich: Слюшай? Они два палки в один струна хотят. Да-а.
polikarpich 05 января 2019 | 19:24
nestor199: Педики, что ли, если я правильно понял?
nestor199 05 января 2019 | 19:33
polikarpich: Кто? Вы? Да!
polikarpich 05 января 2019 | 19:41
nestor199: Скользкие вы типы, я посмотрю! В вонючую попу без мыла пролезете и также быстро выскользнете! :-))))
dmast79 05 января 2019 | 19:33
midnightblues: Нет, это ваши хозяева все пытаются (да напрасно!) насадить в России гомосятину и либерастию! А разница между русскими и кавказцами только в том, что обычный русский при виде педика покрутит пальцем у виска, может быть плюнет, но пройдёт мимо (кроме уголовного мира - там свои понятия), а на Кавказе за это могут сильно побить или даже почикать. Хотя где-нибудь "на раёне", славянская гопота может сделать тоже самое.
kuchumka 05 января 2019 | 19:41
midnightblues: какие они на фиг хозяева, Ваня на танке опять приедет и кругом будут руины и треть населения в минус или полк нквд из Вань придет и всех в теплушки посадит.
nichirin 05 января 2019 | 19:15
Очередное проявление невежества и идиотизма. "Недостаточно мужественная внешность" -- это что за критерий такой? То, что у азиатов в принципе растительность на лицах в таком диком количестве как у пресловутых "кавказцев" не проявляется, в голову никому, конечно же, не приходит? Может быть, сначала хотя бы среднее образование получить, прежде чем всем угрожать?
polikarpich 05 января 2019 | 19:26
nichirin: Да если кавказцев побрить, как тут правильно кто-то заметил, то у них исключительно слащавая внешность вырисовывается. Особенно в молодом возрасте. Вот они и пыжатся подчеркнуть всячески свою "мужественность".
nestor199 05 января 2019 | 19:27
nichirin: Не, это очередное проявление демократии - организаторы мероприятия вняли гласу народа.
zloy_sok 05 января 2019 | 19:20
В 41 нацисты определяли "недочеловеков" и их право на жизнь и творчество по размеру головы, а тут выходит новый критерий- мужественность". А что 21 век...
dmast79 05 января 2019 | 19:38
zloy_sok: Тут одна проблема - гомики генетические вырожденцы, т. е. дегенераты, они неполноценны. Т.е. как бы и "недо-", на самом то деле. Просто природа так отказывает дегенератам в инстинкте размножения - дабы они не плодили ещё более больных детей. И если гомик это понимает, не обманывает природу, не пытается навязать здоровому обществу свои заморочки как норму - как правило, такой гомик спокойно живёт, втихоря натягивает аналогичного, и ничего ему не грозит. Вызывают негодование такие дегенераты, которые начинают заявлять о неких особых правах для них, кто пытается совращать в гомосятину детей, кто пропагандирует нездоровые половые отношения как нечто элитарное или выдающееся, что возвышает над "серым быдлом". Вот таких и бьют.
kuchumka 05 января 2019 | 19:39
Дикари застрявшие в каком то темном средневековье, еще и всю страну пытаются туда утащить.