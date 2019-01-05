В Чечне приостановили продажу билетов на фильм о корейской поп-группе BTS

Такая же ситуации ранее сложилась в Дагестане: в Махачкале показ пришлось отменить из-за угроз блюстителей нравственности.

Грозненский кинотеатр «Киностар» без объяснения причин приостановил продажу билетов на фильм-концерт «Love Yourself» корейской поп-группы BTS. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-аккаунте кинотеатра.

По данным интернет-издания «Кавказский узел», показ пришлось отменить из-за угроз в социальных сетях. В частности, против проката ленты выступили администраторы паблика «Карфаген» во «ВКонтакте»: они сочли фильм-концерт «оскорблением чеченского народа».

Ранее показ ленты пришлось отменить и в Махачкале. Причиной также стали угрозы блюстителей нравственности. Как сообщал «Коммерсант», недовольство, в частности, вызвала недостаточно мужественная внешность участников группы BTS. Тех, кто придет на сеанс, предупреждали, что оттуда они уже не выйдут. В итоге кинотеатр Cinema Hall принял решение отменить показ фильма.

Группа BTS считается одним из самых популярных коллективов, исполняющих музыку в стиле Korean pop. Премьера их фильма-концерта «Love Yourself» в кинотеатрах по всему миру пройдет 26 января.