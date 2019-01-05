Бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств
Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств.
Об этом он заявил на допросе в СК, — сообщает Интерфакс.
Обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
Напомню, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российских властей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов на 14 миллирадов рублей.
Комментарии4
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aladdinov_01 05 января 2019 | 19:13
Танунах, те суммы, которые ему вменяют, разве же это мошенничество и отмывание? Это мелочевка, это тьфу, это фук. Вам это любой оленевод или Петушок Бирюков скажет. Свободу Лёхе Кузнецову!!!!!
ruthenocene 05 января 2019 | 19:20
Правильно говорит ex-министр! Не мошенничал и не отмывал! Просто немножко денег с3.14здил и с начальством не поделился...
haldey 05 января 2019 | 19:22
По наглосаксонски он чист. Он же не признал вину, а признание в англии царица доказательств)))
Но мы в России и тут признание не нужно, есть доказательства...
А наглосаксонцам доказательства не нужны)))
И местные упоротые либералы скажут, невиновен...
aladdinov_01 05 января 2019 | 19:29
haldey: «И местные упоротые либералы скажут, невиновен... »
Они не только это скажут. Они тебе напихают во все дыхательные и пихательные пути, а ты будешь у них в проглотом отсасывать, как отсасываешь сейчас и отсасывал всю свою никчемную и поганую жизнь. Скажешь нет?