Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов не признал себя виновным в  мошенничестве и отмывании средств

Об этом он заявил на допросе в СК, — сообщает Интерфакс.

Обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Напомню, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российских властей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов на 14 миллирадов рублей.