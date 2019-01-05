Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств
Об этом он заявил на допросе в СК, — сообщает Интерфакс.
Обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
Напомню, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российских властей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов на 14 миллирадов рублей.
Комментарии4
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prostotak123 05 января 2019 | 18:41
Судя по всему Кузнецов даст показания на некого Громова? Ну того генерала, что потом был главой всего Подмосковья....Или на кого? Вот что интересно...
chichanik 05 января 2019 | 18:51
Он, может, и не отмывал ... так, грязными и хавал
vladimir1_57 05 января 2019 | 18:52
Тебя посодют, а ты не воруй
nestor199 05 января 2019 | 19:17
Признание вины - прямой путь на скамью подсудимых.