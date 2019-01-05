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18:30, 05 января 2019

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов не признал себя виновным в  мошенничестве и отмывании средств

Об этом он заявил на допросе в СК, — сообщает Интерфакс.
Обвиняемый и  его защитники попросили следствие дать им  время для ознакомления с  постановлением о  привлечении в  качестве обвиняемого.
Напомню, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российских властей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов на  14 миллирадов рублей.

Комментарии

4

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prostotak123 05 января 2019 | 18:41

Судя по всему Кузнецов даст показания на некого Громова? Ну того генерала, что потом был главой всего Подмосковья....Или на кого? Вот что интересно...

chichanik 05 января 2019 | 18:51

Он, может, и не отмывал ... так, грязными и хавал

vladimir1_57 05 января 2019 | 18:52

Тебя посодют, а ты не воруй

nestor199 05 января 2019 | 19:17

Признание вины - прямой путь на скамью подсудимых.

(комментарий скрыт)

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