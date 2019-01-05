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18:31, 05 января 2019

Правительство выделит 65 млн руб на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Медведев.
Члены семей граждан, погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске, получат по  1 млн рублей. Это единовременное пособие будет выплачено на  каждого погибшего. Тем, кто получил тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести полагается единовременное пособие в размере 400 тыс. рублей на человека, тем, кому нанесен легкий вред здоровью — в размере 200 тыс. рублей на  человека.
Компенсация за утрату имущества составит 100 тысяч рублей на человека.

Комментарии

14

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xuato 05 января 2019 | 18:39

И квартиру бомжу герою. А иначе было бы больше жертв теракта.

aspid55 05 января 2019 | 18:45

Ой большие деньги выделили, ой большие.
Но это в рублях большие.
А если в венесуэльских боливарах ... то вообще не сочтешь.

А в американских долларах это по 25 тысяч на семью. опулятся.

dunai10 05 января 2019 | 18:48

aspid55: Ой большие деньги выделили, ой большие.
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Какую сумму стоило по Вашему выделить?

aspid55 05 января 2019 | 19:01

dunai10: Нормальную. Посчитапть легко.
Хотя бы в размере не полученной пенсии погибшего

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Около $3,7 млрд было выделено около 16,8 тыс. человек в качестве компенсации физического и морального ущерба в связи с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил в четверг главный попечитель Фонда компенсации жертвам 11/09 Рупа Бхаттачариа. Копия его очередного отчета есть в распоряжении ТАСС.

Изложенные в отчете данные отражают положение дел с 11 сентября 2001 года по 30 апреля текущего года. "Фонд признал обоснованными запросы на компенсацию от 19019 человек. Было принято решение выделить компенсации 16769 из них", - указывается в документе.

Общая сумма возмещенного ущерба превысила $3,649 млрд. "Каждый запрос - это жизнь отдельного человека, которая изменилась кардинально в этот трагический день", - отметил главный попечитель фонда.

polsan 05 января 2019 | 19:11

aspid55: это по 218 тысяч долларов на человека! Там были только вроде нежилые помещения и своего имущества домашнего никто значит не терял. А здание было застраховано и всё что там внутри, но это другая история!

dunai10 05 января 2019 | 19:35

aspid55:НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Около $3,7 млрд было выделено около 16,8 тыс. человек в качестве компенсации физического и морального ущерба в связи с терактами 11 сентября 2001 года.
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Некорректное сравнение. США -экономически развитая страна. Россия - страна развивающейся экономики. Вот с таким классом стран её и нужно сравнивать.

dmast79 05 января 2019 | 18:59

aspid55: Плюс выдадут равноценные по площади (или больше) квартиры - бесплатно, плюс компенсация за домашнюю утварь - от 200 до 400 тыс. в зависимости от размера потерянного жилья (числа комнат). Плюс ещё по линии добровольных пожертвований. Не заменит погибших, но лучше так, чем никак.

redrica 05 января 2019 | 18:55

Какие же вы твари. Взяли манеру все деньгами заливать. Подавитесь своими деньгами и ракетами. И как можно скорее.

rampa 05 января 2019 | 18:57

redrica: своими??? Как бы не так. Все за счет населения

ykpo_typucto 05 января 2019 | 18:58

redrica: А как нужно? Твоими вонючими комментами на Эхе?
Ты сьездь и у пострадавших спроси, что им важнее.
И почему то я уверен, что ни одна либерастная харя, типа тебя от денег проклятого режима не откажется в аналогичном случае.

rampa 05 января 2019 | 19:02

ykpo_typucto: а откуда у "проклятого режима" свои деньги? Они что создали, построили для людей?

ykpo_typucto 05 января 2019 | 19:14

rampa: А вы что предлагаете, чтобы бюджетом России заведовали все 140 млн человек?))) Их выбрали , делегировали их распоряжаться бюджетом, вопрос закрыт. И почему то я уверен, что большинство местных либералов также нихрена в своей жизни не сделали.

rampa 05 января 2019 | 19:38

ykpo_typucto: ты по себе других не равняй. Сам ничего не делаещь, так на других это не перекладывай.
И кроме того, вот из-за таких, как ты, для которых "вопрос закрыт", власть и занимается самодурством и собственным обогащением, а не служением тем, кто им власть доверил

region62 05 января 2019 | 19:26

redrica: не перди.

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