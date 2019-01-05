Правительство выделит 65 млн руб на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Медведев.
Члены семей граждан, погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске, получат по 1 млн рублей. Это единовременное пособие будет выплачено на каждого погибшего. Тем, кто получил тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести полагается единовременное пособие в размере 400 тыс. рублей на человека, тем, кому нанесен легкий вред здоровью — в размере 200 тыс. рублей на человека.
Компенсация за утрату имущества составит 100 тысяч рублей на человека.
Комментарии14
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xuato 05 января 2019 | 18:39
И квартиру бомжу герою. А иначе было бы больше жертв теракта.
aspid55 05 января 2019 | 18:45
Ой большие деньги выделили, ой большие.
Но это в рублях большие.
А если в венесуэльских боливарах ... то вообще не сочтешь.
А в американских долларах это по 25 тысяч на семью. опулятся.
dunai10 05 января 2019 | 18:48
aspid55: Ой большие деньги выделили, ой большие.
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Какую сумму стоило по Вашему выделить?
aspid55 05 января 2019 | 19:01
dunai10: Нормальную. Посчитапть легко.
Хотя бы в размере не полученной пенсии погибшего
НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Около $3,7 млрд было выделено около 16,8 тыс. человек в качестве компенсации физического и морального ущерба в связи с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил в четверг главный попечитель Фонда компенсации жертвам 11/09 Рупа Бхаттачариа. Копия его очередного отчета есть в распоряжении ТАСС.
Изложенные в отчете данные отражают положение дел с 11 сентября 2001 года по 30 апреля текущего года. "Фонд признал обоснованными запросы на компенсацию от 19019 человек. Было принято решение выделить компенсации 16769 из них", - указывается в документе.
Общая сумма возмещенного ущерба превысила $3,649 млрд. "Каждый запрос - это жизнь отдельного человека, которая изменилась кардинально в этот трагический день", - отметил главный попечитель фонда.
polsan 05 января 2019 | 19:11
aspid55: это по 218 тысяч долларов на человека! Там были только вроде нежилые помещения и своего имущества домашнего никто значит не терял. А здание было застраховано и всё что там внутри, но это другая история!
dunai10 05 января 2019 | 19:35
aspid55:НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Около $3,7 млрд было выделено около 16,8 тыс. человек в качестве компенсации физического и морального ущерба в связи с терактами 11 сентября 2001 года.
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Некорректное сравнение. США -экономически развитая страна. Россия - страна развивающейся экономики. Вот с таким классом стран её и нужно сравнивать.
dmast79 05 января 2019 | 18:59
aspid55: Плюс выдадут равноценные по площади (или больше) квартиры - бесплатно, плюс компенсация за домашнюю утварь - от 200 до 400 тыс. в зависимости от размера потерянного жилья (числа комнат). Плюс ещё по линии добровольных пожертвований. Не заменит погибших, но лучше так, чем никак.
redrica 05 января 2019 | 18:55
Какие же вы твари. Взяли манеру все деньгами заливать. Подавитесь своими деньгами и ракетами. И как можно скорее.
rampa 05 января 2019 | 18:57
redrica: своими??? Как бы не так. Все за счет населения
ykpo_typucto 05 января 2019 | 18:58
redrica: А как нужно? Твоими вонючими комментами на Эхе?
Ты сьездь и у пострадавших спроси, что им важнее.
И почему то я уверен, что ни одна либерастная харя, типа тебя от денег проклятого режима не откажется в аналогичном случае.
rampa 05 января 2019 | 19:02
ykpo_typucto: а откуда у "проклятого режима" свои деньги? Они что создали, построили для людей?
ykpo_typucto 05 января 2019 | 19:14
rampa: А вы что предлагаете, чтобы бюджетом России заведовали все 140 млн человек?))) Их выбрали , делегировали их распоряжаться бюджетом, вопрос закрыт. И почему то я уверен, что большинство местных либералов также нихрена в своей жизни не сделали.
rampa 05 января 2019 | 19:38
ykpo_typucto: ты по себе других не равняй. Сам ничего не делаещь, так на других это не перекладывай.
И кроме того, вот из-за таких, как ты, для которых "вопрос закрыт", власть и занимается самодурством и собственным обогащением, а не служением тем, кто им власть доверил
region62 05 января 2019 | 19:26
redrica: не перди.