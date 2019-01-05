В Электротеатре «Станиславский» сегодня прошла церемония прощания с актером Владимиром Дыховичным, сыном известного режиссера Ивана Дыховичного. Он ушел из жизни в возрасте 30 лет.

При входе в театр, в холле, черно-белый портрет Владимира Дыховичного. Вокруг него столы с цветами. На экране сам актер. Он рассказывает что-то на камеру о своем отношении к учебе, к профессии. О том, как он будто бы уже прожил четыре абсолютно разных жизни, и как для него важно делиться с другими людьми своим опытом и историями. Одна из них легла в основу телешоу, другие, по его словам, возможно, однажды станут фильмом. В соседнем зале проектор транслирует видеозаписи и фотографии с Владимиром из семейного архива, с друзьями, с любимыми людьми. Дмитрий Гриневич, учившийся с актером во ВГИКе, рассказал, что Дыховичный всегда выделялся и притягивал к себе внимание.

Церемония началась на час раньше назначенного времени. Пришло несколько десятков человек, они практически полностью заполнили небольшой зал театра. Прощание с Владимиром Дыховичным проходило в молчании. Вместо слов – музыка скорби. Ее на рояле, выставленном на сцене, почти в полной темноте и абсолютной тишине исполнял пианист. Когда он закончил играть, люди долго не решались подняться. Слова соболезнования они говорили друг другу в полголоса, будто бы боясь спугнуть тишину.

Как сообщает агентство ТАСС, Владимир Дыховичный будет похоронен в США, где живет его мать Ольга Черепанова.