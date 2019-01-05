Найденный после взрыва в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
Сейчас он в реанимации, — сказал представитель Минздрава Максим Радецкий.
Десятимесячный ребенок провел под завалами тридцать пять часов.
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Сейчас он в реанимации, — сказал представитель Минздрава Максим Радецкий.
Десятимесячный ребенок провел под завалами тридцать пять часов.
Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…
Комментарии3
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cherepovets 05 января 2019 | 18:12
Лет через 15 парень начнет читать про себя статьи в интернете. Выздоровления ему и нормальной жизни в будущем. )
chichanik 05 января 2019 | 19:00
Чтобы был здоров .. дышать, это, конечно, хорошо, но очень хочется надеяться на полное восстановление здоровья
kiev2014 05 января 2019 | 19:08
Ну слава Богу! Борись, малыш, мы с тобой!