Необходимая медпомощь до сих пор не оказана детям, пострадавшим от взрвыа бытового газа в поселке неподалеку от Томска

Необходимая медицинская помощь до сих пор не оказана детям, пострадавшим от взрвыа бытового газа в поселке неподалеку от Томска. Взрыв произошел еще 29 декабря. Детей должны были доставить в специальное ожоговое отделение. Об этом «Эху» рассказала близкая родственница пострадавших Оксана Валеева.

Валеева добавила, что причины, по которым за детьми не прилетел обещанный борт, родственникам неизвестны.