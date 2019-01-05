Необходимая медпомощь до сих пор не оказана детям, пострадавшим от взрвыа бытового газа в поселке неподалеку от Томска
Необходимая медицинская помощь до сих пор не оказана детям, пострадавшим от взрвыа бытового газа в поселке неподалеку от Томска. Взрыв произошел еще 29 декабря. Детей должны были доставить в специальное ожоговое отделение. Об этом «Эху» рассказала близкая родственница пострадавших Оксана Валеева.
Валеева добавила, что причины, по которым за детьми не прилетел обещанный борт, родственникам неизвестны.
Комментарии11
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koltak76_ 05 января 2019 | 18:15
Как то непатриотично рассказывать про такое и портить новогодний рейтинг Владимиру Путену.
timwlad95 05 января 2019 | 18:17
Необходимая медицинская помощь до сих пор не оказана детям, пострадавшим от взрвыа бытового газа в поселке неподалеку от Томска. Взрыв произошел еще 29 декабря. Детей должны были доставить в специальное ожоговое отделение. Об этом «Эху» рассказала близкая родственница пострадавших Оксана Валеева.
Валеева добавила, что причины, по которым за детьми не прилетел обещанный борт, родственникам неизвестны.
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Ну скорее всего безответственность местных властей решили прикрыть событиями в Магнитогорске и подготовкой к праздникам.
Как говорится,кто празднику рад,тот уже накануне пьян.
vladimirbelarus 05 января 2019 | 18:18
Карлик же не к вам поехал, ждите. А лучше звоните на прямую линию. И да, не забудьте ещё проголосовать за него.
dmast79 05 января 2019 | 18:27
vladimirbelarus: "Близкая родственница пострадавших", случайно - не бородатое хохло вольнов?
koltak76_ 05 января 2019 | 18:33
dmast79: Ты, петушило савушкинское, по себе не суди о людях. А то был обычной проплаченной крысой, а станешь нацисткой крысой.
dmast79 05 января 2019 | 18:36
koltak76_: Я сужу не о людях, а о хохлах, и верящим всякой запускаемой ими чуши лохах. К какой категории относишься ты, мне безразлично. Ибо в обоих случаях речь об ущербных.
ox1 05 января 2019 | 19:15
dmast79: А я слышу голос крымчанки, дочери офицера.
alo0000 05 января 2019 | 18:31
Новость куцая, ничего не понятно.
putin_itogy 05 января 2019 | 18:32
Греф - дай свой летак...!
snagging 05 января 2019 | 18:50
Раз целую неделю разбирали завалы после визита вождя, то вообще удивительно, что вспомнили о детях в Томске.
volbure 05 января 2019 | 19:19
snagging: Не нужно было вспоминать. Это случилось до. Случай незначительный. Всего 3 человека , да и всего лишь пострадали...! А нет медпомощи, даже в 600 тысячном Томске , это и вовсе в порядке вещей. Так по всей стране. Кроме.