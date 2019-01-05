Москва требует от Вашингтона разъяснить причины ареста россиянина Дмитрия Макаренко
Он был задержан на острове Сайпон в Тихом океане по просьбе США, а затем этапирован во Флориду. Россиянина вместе с его сообщником обвиняют в отмывании денег и незаконном экспорте вооружений. В американском обвинительном заключении говорится, что Макаренко собирался ввозить военную технику, в том числе, приборы ночного видения из США в Россию. Россиянин размещал заказ на оборонные изделия, а его партнер должен был отправлять их из США, сообщают The Guam Daily Post и Saipan Tribune
В российском МИДе сообщают, что консул к Макаренко пока не допущен. Замглавы ведомства Сергей Рябков призвал россиян проявлять осторожность при поездках за рубеж.
Комментарии8
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aleksandr39 05 января 2019 | 18:10
А где Машка Захарова ,почему молчит ?
aleksandr39 05 января 2019 | 18:12
А где ДЕБИЛ Шейнин почему пьяный в тельняшке не рассказывает сказки ?
air 05 января 2019 | 18:12
Заложников брать умеем не только мы.
tant15 05 января 2019 | 18:30
air: Это не заложник.
Дело завели еще в июле, ордер уже был. Ждали пока сам залезет в капкан.
Залез. Обвинения реальны. Уже многих по таким пересажали.
А что делать раз электронные элементы нужны, а своих нет и не будет уже.
aleksandr39 05 января 2019 | 18:15
А где англичанин Брылев , Вован Соловьев ,Митька Киселев ,Ромка Бабаян ,Норкин почему молчат ?
tant14 05 января 2019 | 18:15
Сергей Рябков призвал россиян проявлять осторожность при поездках за рубеж.
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Главное не пытаться воровать и все будет хорошо.
Уж сколько на воровстве запрещенных к вывозу электронных и прочих компонентов попалось,
но что делать, если без них ракеты не летают и с путники, а России их не выпускают.
Приходится воровать, раз сделать не могут и уже никогда не смогут.
holliwoodland 05 января 2019 | 18:28
Ща менять будут.
kitaiss 05 января 2019 | 19:33
на каждую плешивую крысу всегда найдёцца медвежий капкан...