В переговорах Японии и России по мирному договору настал решающий момент, — заявил премьер-министр Синдзо Абэ
«С этого момента наступает критически важное время для мирного договора», — цитирует слова премьера издание «Санкэй».
«Я и президент Путин будем вести переговоры с решимостью обязательно поставить точку в этом деле», — добавил Абэ.
Во время встречи в Сингапуре, в ноябре прошлого года, Абэ договорился с президентом России Владимиром Путиным об активизации переговоров, о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года.
Комментарии14
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creta 05 января 2019 | 18:12
Почему Путин до сих пор не послал этого Абэ на 3 буквы? Россия может только присоединять территории, но не отдавать.
uhovostro 05 января 2019 | 18:19
creta: Потому что он трус, вор и проходимец...
master_superanalitik 05 января 2019 | 18:22
creta:
Россия должна потребовать от Японии разрешения на строительство военной базы на Окинаве рядом с американской. Только в этом случае можно вести переговоры.
thaus 05 января 2019 | 18:57
creta: А он его и послал. Дипломатично и вежливо.
serg05 05 января 2019 | 19:15
creta: "Россия может только присоединять территории, но не отдавать."
Мечты русского поцреота А Даманский? Я даже боюсь вам напомнить, что острова Тарабарова и Большой Уссурийский отданы уже вованом-лиговским.
shakhtar 05 января 2019 | 19:15
creta: Территории может только присоеденять республика Ичкерия
tv_victim 05 января 2019 | 18:15
Похоже, сдаст "собиратель земель" острова.... И соловьевы-киселевы на весь экран будут заходиться о том, как это мудро и своевременоо.
uhovostro 05 января 2019 | 18:21
tv_victim: И портянки здесь начнут визжать о правильности и выгодах такого решения - переобуются на лету)))
cromwel 05 января 2019 | 18:17
Нвдр срочно бежать прописываться на Курилы. Может хоть так от Вовы избавлюсь.
zloy_sok 05 января 2019 | 18:36
cromwel: Судя по всему передача Курил выглядит как взятка чтобы свалить в Японию если в РФ очень жарко станет...
sebastian_pereira_ 05 января 2019 | 19:21
cromwel: Опоздали Вы, батенька. Стоимость даже самых убогих квартир и лачуг на этих островах уже исчисляется сотнями тысяч , причем не рублей. Многие готовы покупать земельные участки , чтобы успеть поставить хоть какой-то шалашик и там прописаться. Но вот ведь незадача: японцы-не идиоты и стадо высокодуховных и скрепоносных, отмеченных особой хитрожопостью и желанием свинтить из Великой и Могучей России им не надо. Поэтому гражданство (если японцы решат давать гражданство, а не просто разрешить жить там и без проверок ездить на материк и обратно, но не в Японию) будут давать наверняка тем, кто прожил там не менее 5-10-15 лет-ну это как их японский Бог им на душу положит. Как-то так.
haldey 05 января 2019 | 18:18
Абэ сам себя загоняет в угол))) Объявляя о прорыве по заключению мирного договора, он попадает в сценарий озвученный Владимиром Владимировичем уже давно, заключить договор без всяких условий))) Ну на словах конечно будет сказано о будущей передаче островов))) А что делать?
Скорее Япония вернет русский остров Хоккайдо - "Матсмай")))
neyexo 05 января 2019 | 18:44
Все разболтает, вместо того, чтобы тихо радоваться
sanruso 05 января 2019 | 18:51
А наши власти об этом молчат.