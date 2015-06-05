«С этого момента наступает критически важное время для мирного договора», — цитирует слова премьера издание «Санкэй».

«Я и президент Путин будем вести переговоры с решимостью обязательно поставить точку в этом деле», — добавил Абэ.

Во время встречи в Сингапуре, в ноябре прошлого года, Абэ договорился с президентом России Владимиром Путиным об активизации переговоров, о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года.