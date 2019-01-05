Патриарх Варфоломей подписал томос для украинской церкви
Церемония состоялась в Стамбуле, где располагается резиденция вселенского патриархата.
Подписание прошло в храме Святого Георгия. Там прошли приветственная церемония и молебен. Молитву читал и сам патриарх. Грамоту об автокефалии Варфоломей подписал во время встречи с новоизбранным предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским Епифанием. Вслед за этим украинские священнослужители вышли в центр храма и запели украинскую рождественскую колядку.
Как заявил патриарх цитата по русской службе ВВС, Набожный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков. Завершилось все выступлением украинского президента и аплодисментами. В этой поездке Порошенко сопровождали министр иностранных дел, спикер Верховной рады и бывший глава государства Виктор Ющенко.
Вручение свитка с томосом, выполненным на пергаменте, состоится в воскресенье.
Константинопольская православная церковь минувшей осенью объявила, что считает Украину своей канонической территорией, сняла отлучение с глав непризнанных украинских церквей и начала процедуру предоставления церковной независимости. В середине декабря собор в Киеве принял решение об объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата и Автокефальной церкви. Новую поместную церковь возглавит 39-летний епископ Епифаний. В РПЦ итоги собора не признают.
В понедельник томос будет представлен в Киеве.
Комментарии61
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zibex 05 января 2019 | 18:07
Слава Украине!
danko_wurda 05 января 2019 | 18:08
zibex: а где старуха данко1 спец по Украине?
kotbajune 05 января 2019 | 18:09
Томос автоФекальный (по слову Порошенко на митинге),
после отстоя требуйте долива!!!!
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!
Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)
"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ!! - отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!! ), как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев ( т.е. ехай на… истоию 10 века, а не в реальный город), не может ставить епископов (СЦУкам это не в масть) или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса, опубликованном на странице посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter
danko_wurda 05 января 2019 | 18:11
danko_wurda: сало ЦСУ свидомой хохлядской педей порашенской сбродной церкви.
danko_wurda 05 января 2019 | 18:13
kotbajune: педя параша хохло царёк. Сала.
pattrick1 05 января 2019 | 18:15
Набожный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков. Завершилось все выступлением украинского президента и аплодисментами...
Жалко не дожили до этого для Роман Шухевич и Степан Бандера, сейчас бы на радостях расстреляли тысячи проклятых католиков и иудеев.
danko_wurda 05 января 2019 | 18:17
pattrick1: а Петьку парашку поставили бы на кол. В фекальном шествии в Киеве. А данко1 бы руколожили в маями
victor_xy 05 января 2019 | 18:29
А скоро этот хан шумерской орды укрогабона алкаш петюня подотрётся этим томосом, - эта сатанинская аля церковь и вера имени алкаша петюни никогда не принесёт счастья фашистам укрогабона = аминь!
vis_a_vis 05 января 2019 | 18:58
\\ victor_xy: эта сатанинская аля церковь и вера имени алкаша петюни никогда не принесёт счастья фашистам укрогабона = аминь! //
Аминь твоим мозгам, судя по тому бреду, который ты пишешь.
victor_xy 05 января 2019 | 19:07
Чё vis_a_vis, вижу тронула тебя упыря болотного моя правда про эту сатанинскую аля церковь и веру имени алкаша петюни, а про фашистов бандерлогов и подавно! :-D - ...теперь уж ты голубь наш забудь про хорошее для таких упырей как ты - сатана отныне твой хозяин и сдохнешь значит ты подло = аминь!
valentinak 05 января 2019 | 19:09
pattrick1: Патруша, а что это Вас так взволновала автокефалия церкви в чужом государстве?
Ни шагу без методички?
kotbajune 05 января 2019 | 18:11
Томос автоФекальный (по слову Порошенко на митинге),
после отстоя требуйте долива!!!!
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!
Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)
"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ!! - отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!! ), как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев ( т.е. ехай на… истоию 10 века, а не в реальный город), не может ставить епископов (СЦУкам это не в масть) или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса, опубликованном на странице посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter
unprejudiced 05 января 2019 | 18:37
kotbajune: .Укры сами подписались под договором о рабстве с турками, сцученные)))
minerr 05 января 2019 | 18:13
Что нужно знать о томосе - "На церемонии подписания томоса в Стамбуле присутствовал некто Александр Петровский, которого называют украинским криминальным авторитетом по прозвищу «Нарик». Мужчина находился в зале вместе с представителями украинской делегации во время церемонии."
Короче томос получен незаконно, но по понятиям.
vis_a_vis 05 января 2019 | 18:13
\\ kotbajune: И автоФекалий побольше!!!!! //
Да куда больше? Ты сегодня уже столько этих автофекалий наделал! Вся твоя рожа на аватарке уже в этих автофекалиях!
danko_wurda 05 января 2019 | 18:15
vis_a_vis: а твоя хохлотроль?
kotbajune 05 января 2019 | 18:19
vis_a_vis:
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше всем-всем СЦУкам!!!!!
Ну и тебе тоже,СЦУк
haldey 05 января 2019 | 18:30
kotbajune: Варфоломей не томос подписал, он подписал окончание своего патриаршества))) И он это понимает, но обстоятельства настолько сильнее его, что он решил продлить свое бренное существование, за счет потери сана, он просто не верит...
Просто бизнес, как и у Пети, два бизнесмена верят в деньги)))
valentinak 05 января 2019 | 19:11
haldey: //Просто бизнес, как и у Пети, два бизнесмена верят в деньги//
Переживаете, что бизнес г-на Гундяева пострадает?
Покупку новых часиков придется отложить?
igorkot____1 05 января 2019 | 18:29
danko_wurda: Портяны с ольгинскими шлюхами и прочим быдлом от томаса прям как с цепи сорвались. Как же вас быдлосики это корежит. )))))
vis_a_vis 05 января 2019 | 18:36
igorkot____1: Абыдна им, понимаешь! Даже чудодейственная нефтяная жижа им не помогла!
laz89 05 января 2019 | 18:44
От нефтегазовых доходов страны каждыйрусский получил в 2018 году:
-плюс 5 лет к пенсионному возрасту
-плюс 20% к стоимости продуктовой корзины
-плюс 15% к стоимости топлива
-плюс 10% к тарифам ЖКХ
-плюс 2% к ндс
-возможность законно собирать валежник в лесу•
Русские, улыбнись ёпта!
vorshun 05 января 2019 | 18:15
zibex: Слава Украине!
Героям СЛАВА!!!
minerr 05 января 2019 | 18:16
vorshun: Если не поскакал, да и без кастрюли на голове, то не считается.
danko_wurda 05 января 2019 | 18:20
minerr: почему не поскакал. На диване попкой. А кастрюля уже на башке пустой. Хахол понимаешь, отваришь фашисткого отребья. Бандерлог.
master_superanalitik 05 января 2019 | 18:18
Патриарх Варфоломей подписал томос для украинской церкви
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Он сделал свой выбор, только он забыл, что все вопросы между Турцией и Россией, в том числе и церковные вопросы, со времен взятия Константинополя решались между руководителями России и Турции. Поэтому нам ничего не стоит договориться о выдаче сектанта Варфоломея России для суда над ним и отправки в Оймякон. Наступил 2019 год, а это значит что скоро будут достроены газопроводы вокруг хохляндии, а это значит что на Украину вернется порядок, так как Украина - это чисто русская земля!
ser_gey_love_row 05 января 2019 | 18:57
master_superanalitik: летчику Пешкову - привет )
homa_brutt 05 января 2019 | 18:39
zibex: /Слава Украине!/
Sieg Heil!
timwlad95 05 января 2019 | 18:44
zibex: Слава Украине!
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Ну так только господин Порошенко на Украине имеет доступ к валютным сутенёрам зарабатывая на том,что сдаёт всех и всю страну для организации насилия и мародёрства на Украине .
Остальные не востребованы и потому продаются в рабство.Но никто не покупает и даром даже не берут.
Так что для Украины есть план А это югославский вариант распада с применением Будапештского Меморандума после того как приватизируют всё на Украине западные корпорации,без распада не получится применить Будапештский Меморандум по той причине что украинцы хорошие партизаны и потому распад и истребление террористов натовским спецназом,сами то не разоружатся все эти не контролируемые вооружённые батальоны зарабатывающие на шантаже и получающие содержание из валютной корзины господина проститутки Порошенко. И есть план Б признать минские соглашение с федеральным устройством Украины и вхождением в состав Российской Федерации на условии федерального региона.И исполнение будапештского меморандума со стороны Российской Федерации вместе с минским соглашением.
И так,короче,план А для Украины это распад ,затем приватизация западными корпорациями всей бывшей Украины и затем исполнение будапештского меморандума по истреблению украинских террористов включая и украинских олигархов .Как это было в Югославии.
И план Б,это принятие минских соглашений и вхождение Украины в состав Российской Федерации в статусе федерального региона и исполнение Россией будапештского меморандума.
Господин Порошенко это комикадзе так как нет казны бюджета у него и нет религии способной создать этот бюджет.И плюс партизанский террор по всей стране так как украинские партизаны хотят кушать в комфорте как колонизаторы поработители в стране создавая систему оккупационную систему управления и распределения.
Так что скоро от Украины и названия скорее всего не останется,как и от бывшей Югославии ,так как сработает план А.
tiridas 05 января 2019 | 19:24
zibex: Раскол у Украины! :-(
unprejudiced 05 января 2019 | 18:07
Из текста томоса об автокефалии, подписанного в субботу константинопольским патриархом Варфоломеем следует, что Константинополь решил называть новую украинскую церковную структуру *Святейшей церковью Украины*......СЦУ!!!......Пипец! Теперь про попов и свидомышей предателей будут говорить - он сцучился...И будут они так и называться - сцученные...
foolsdie 05 января 2019 | 18:14
unprejudiced: Вы, как видно, настоящий православный. Судя по вашей благости и миролюбии.
ser_gey_love_row 05 января 2019 | 19:00
foolsdie: он русский православный, а это = потомок Шарикова.
vis_a_vis 05 января 2019 | 18:22
unprejudiced: вам от отчаяния остается разве что каламбурить...
unprejudiced 05 января 2019 | 18:33
vis_a_vis: С чего вдруг отчаяние если решение не имеет никакой юридической силы, пустая бумажка, принятая без разрешения всех православных церквей?
vis_a_vis 05 января 2019 | 18:53
\\ unprejudiced: не имеет никакой юридической силы, пустая бумажка... //
Прикинь, Евангелие тоже не имеет никакой юридической силы...
poltapan 05 января 2019 | 18:59
unprejudiced: А как же быть с россией: РФ (русь фашистская)?
prof57 05 января 2019 | 18:10
А Господь то на это небогоугодное дело разве его благославил..... Гореть теперь в аду этому капитану турецкой армии....
kreamssdick 05 января 2019 | 18:16
prof57: а ты знаешь, чего там Господь делал или не делал? Ты кто, Мария Магдалина?
prof57 05 января 2019 | 18:58
kreamssdick: Все что Господь сказал есть в Новом завете и писаниях апостолов.
kreamssdick 05 января 2019 | 19:03
prof57: Прям вот всё? И про Гундяева там написано, и про РПЦ МП
valentinak 05 января 2019 | 19:15
prof57: // Все что Господь сказал есть в Новом завете и писаниях апостолов. //
Неужели об Украине, России и об автокефалии там тоже сказано?
Уточните, пожалуйста, что конкретно
ser_gey_love_row 05 января 2019 | 19:04
kreamssdick: он - микс из нестиранной портянки, портупеи, одеколона "Шипр" и боярышника по утрам.
shmuel63 05 января 2019 | 18:25
prof57: "Гореть теперь в аду этому капитану турецкой армии...." -разве только вместе с лейтенантом КГБ Кириллом-Гундяевым ("Михайловым")
prof57 05 января 2019 | 19:02
shmuel63: Все может быть... Пути господни неиспроведимы, может он их даже простит. Только люди не простят.
zibex 05 января 2019 | 18:14
Решение Константинополя о возвращении исторической автокефалии Украинской церкви (Константинополь дал, Константинополь забрал) привело к тому что Московская церковь снова стала дочерней церковью Киевской. Московская Церковь в свое время (России тогда еще не было) неканоническим путем отделилась от Киевской Митрополии. Поэтому возвратилась историческая справедливость - и теперь Киев - Мать-Церковь для Москвы, а не наоборот.
И это ломает всю основу путинских скреп, всю эту "избранность и особенность русского народа", и делает смешным бред Путина о князе Владимире, о сакральности Крыма, Корсуня (Херсонеса) и едином народе.
Поэтому чекистская хунта так перепугалась и засуетилась - ведь теперь еще более стали заметны не просто фальсификации и подтасовки, а обрушилась основа духовных скреп и захватнической политики РФ.
nestor199 05 января 2019 | 18:20
zibex: Сегодня нет Константинополя, поэтому на этот томом можно нас.............ь.
vis_a_vis 05 января 2019 | 18:44
\\ nestor199: Сегодня нет Константинополя, поэтому на этот томом можно нас.............ь. //
Православный христианин так не скажет. Но вы же из гундяевской секты...
nestor199 05 января 2019 | 18:57
vis_a_vis: А как скажет православный христианин?
parasuk_ 05 января 2019 | 18:50
zibex: Глупо, но трогательно. Во-1, у украинской митрополии не было автокефалии. А во-2, ее стамбульские попы как непотребную девку сдали московским патриархам. Как оказалось, на время. И сегодня это девку отмыли, и пытаются выдать за приличную женщину из хорошей семьи :)
putin_itogy 05 января 2019 | 18:29
Великий день!
Поражения путина.
unprejudiced 05 января 2019 | 18:39
За Томос Украине придется отдать не только часть церковного, но «светского» имущества: аппетиты «святого старца» из Константинополя соперничают с жадностью самого президента Порошенко. И хотя на днях Варфоломей признавался, что за помощь в создании ПЦУ получил от гаранта только коробку сладостей «Рошен», на деле Константинополь не ограничился шоколадками «Аленка» и конфетами «Ромашка».
СМИ стал известен перечень храмов и монастырей, которые Украина согласилась передать Вселенскому патриархату. Эти «объекты» были закреплены в договоре, который подписали Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября.
Если кратко - древние храмы в Одессе, Киеве и Львове, а также - Межигорье Януковича.
Укрверующие, вас не то что в рабство отдали, вас еще и ваших храмов лишили. Ну что, сала урине?
canary 05 января 2019 | 18:59
Кириллка -то как расстроился ...прям ему под Рождество подвалило.
xuato 05 января 2019 | 19:02
Прощай захватчица Россия.
Прощай Гундяша кагебист.
Ушла домой Москвы патриархия
Варфоломею вечный акафист!
bja_1950 05 января 2019 | 19:10
Доигрались Путин с Кириллом.
mmclarenh 05 января 2019 | 19:11
Во кремлеботов налетело.... пуканы трещат во всю..)))
adl1964 05 января 2019 | 19:12
.....и никакие искандеры не долетят до Бога!!!!!
Пейте соленую воду Крыма и жуйте Донецкий уголь.
unprejudiced 05 января 2019 | 19:18
Краткий перевод что подписал варфоломей.
1) ПЦУ не будет иметь право создавать зарубежные епархии и приходы.2) Подконтрольная территория ПЦУ ограничивается только Украиной.3) Все существующие епархии и приходы в других странах (ранее УПЦ КП и УАПЦ) отныне подчиняются Константинополю.4) Константинополь будет высшей инстанцией в разрешении споров внутри ПЦУ.5) Устав ПЦУ должен отвечать положениям томоса.6) Автокефальная церковь Украины, согласно Томосу, признает своей главой Константинопольский престол.
7) ПЦУ обязана принимать участие во всех совещаниях, которые проводятся под эгидой Фанара и на которых рассматриваются важные вопросы церковной жизни.8) ПЦУ будет получать миро от Константинополя для проявления духовного единства с Фанаром.9) Для решения важных вопросов канонического, догматического, церковного характера главе ПЦУ следует обращаться к патриарху Константинополя.10) В томосе заявлены права Константинополя на экзархат (!) и ставропигии в Украине.
Глава ПЦУ носит статус Митрополита, и это не подлежит изменению. и главное, в названии нету "православная"
Иначе говоря, вместо самостоятельности создан филиал Стамбульского Патриархата, а не поместная церковь.)
Кстати самый прикол, намедни украинские депутаты закон приняли, что церкви, которые управляются из вне, должны быть переименованы с указанием в названии страны из которой происходит управление. То есть типа ПЦУ Константинопольского патриархата (Турция)
hagana 05 января 2019 | 19:19
Поздравляем !!!
poto_leg 05 января 2019 | 19:21
Довыпендривался стяжатель Гуня, ткнули единоверцы рылом богопротивным в дерьмо и поделом. Показал себя аки бездарный менеджер и точка. На мыло его. Аминь.
felik23 05 января 2019 | 19:36
Поздравляю украинцев! Слава свободной Украине!