Патриарх Варфоломей подписал томос для украинской церкви

Церемония состоялась в Стамбуле, где располагается резиденция вселенского патриархата.

Подписание прошло в храме Святого Георгия. Там прошли приветственная церемония и молебен. Молитву читал и сам патриарх. Грамоту об автокефалии Варфоломей подписал во время встречи с новоизбранным предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским Епифанием. Вслед за этим украинские священнослужители вышли в центр храма и запели украинскую рождественскую колядку.

Как заявил патриарх цитата по русской службе ВВС, Набожный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков. Завершилось все выступлением украинского президента и аплодисментами. В этой поездке Порошенко сопровождали министр иностранных дел, спикер Верховной рады и бывший глава государства Виктор Ющенко.

Вручение свитка с томосом, выполненным на пергаменте, состоится в воскресенье.

Константинопольская православная церковь минувшей осенью объявила, что считает Украину своей канонической территорией, сняла отлучение с глав непризнанных украинских церквей и начала процедуру предоставления церковной независимости. В середине декабря собор в Киеве принял решение об объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата и Автокефальной церкви. Новую поместную церковь возглавит 39-летний епископ Епифаний. В РПЦ итоги собора не признают.

В понедельник томос будет представлен в Киеве.