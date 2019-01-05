120 рейсов отменено в аэропорту Мюнхена. Более 70-ти вылетов оформляются с серьезным опозданием

Это произошло из-за сильного снегопада на юге Баварии, сообщает ТАСС. Не исключены дополнительные отмены и задержки рейсов, заявили в аэропорту. По данным онлайн-табло, этим вечером запланированы два вылета из Мюнхена в Москву и один – в С.-Петербург. Статус этих рейсов пока не изменился.