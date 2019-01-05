В Дагестане скончался трехлетний ребенок, который был ранен в голову во время новогоднего салюта в Дербенте
В Дагестане скончался трехлетний ребенок, который был ранен в голову во время новогоднего салюта в Дербенте в ночь на 1 января. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Во время фейерверка кто-то начал стрелять из боевого оружия. Состояние мальчика не позволило перевезти его в другую больницу, но благотворительный фонд оплатил приезд в Дербент одного из ведущих реаниматологов московского НИИ им. Склифосовского. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Личность стрелявшего не установлена. Мэр Дербента Хизри Абакаров написал в своем Инстаграме, что было возбуждено уголовное дело. Оно передано в СК. Между тем, официально о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.
Комментарии3
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yralez 05 января 2019 | 17:37
Как же его установят те, кто стрелял ?
pattrick1 05 января 2019 | 17:41
В Дагестане скончался трехлетний ребенок, который был ранен в голову во время новогоднего салюта...
Кайфуй, Махачкала!
kirill_zindermann 05 января 2019 | 18:00
Ну что вы в самом деле? Это такой красивый, древний обычай ))