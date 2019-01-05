Участники протестного движения «желтых жилетов» во Франции снова вышли на демонстрацию

Как сообщает ВFМ-TV, около пятисот человек собрались на Елисейских полях, затем они устроили митинг возле мэрии Парижа. Участники акции планируют пройти маршем до здания национального собрания.

Информации о столкновениях с полицией пока не поступало. Французские власти предупредили, что не допустят противозаконных действий со стороны демонстрантов. Напомню, масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября, затем митингующие начали выражать недовольство действиями властей в целом, особенно – недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченных граждан. Власти Франции, в свою очередь, пошли на уступки «желтым жилетам», отказавшись от повышения налога на горючее.