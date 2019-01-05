Участники протестного движения «желтых жилетов» во Франции снова вышли на демонстрацию
Как сообщает ВFМ-TV, около пятисот человек собрались на Елисейских полях, затем они устроили митинг возле мэрии Парижа. Участники акции планируют пройти маршем до здания национального собрания.
Информации о столкновениях с полицией пока не поступало. Французские власти предупредили, что не допустят противозаконных действий со стороны демонстрантов. Напомню, масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября, затем митингующие начали выражать недовольство действиями властей в целом, особенно – недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченных граждан. Власти Франции, в свою очередь, пошли на уступки «желтым жилетам», отказавшись от повышения налога на горючее.
Комментарии7
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pattrick1 05 января 2019 | 17:34
Французские власти предупредили, что не допустят противозаконных действий со стороны демонстрантов...
Почему, что случилось? Не хотите как в Париже?
haldey 05 января 2019 | 17:40
pattrick1: Противозаконные действия в Киеве, это мирный протест, а в Париже не допустим))) Будьте последовательны, пока горят французские полицейские, это все мирный протест, и чем больше жандармов сгорит, тем он мирнее)))
sutara 05 января 2019 | 17:35
Может быть их попросить (желтых жилетов) чтобы они у нас вышли! Показали бы пример!
haldey 05 января 2019 | 17:43
sutara: Так езжайте в Киев и живите в этом во всем по самые небалуйся))) Берите пример, зигуйте, скачите с кастрюлькой на голове, там это нормально))) Диплом выдадут последыша шухевича)))
curiosityandjustice 05 января 2019 | 18:03
haldey: Вас украинцы лично обидели? На любой комментарий у вас ведь одна тема в ответе, везде суёте Киев, хохлы. Так запрограммированы? вам не обидно?
socialism 05 января 2019 | 18:01
Долой капитализм!
kirill_zindermann 05 января 2019 | 18:02
Вы что холопы хотите как в Париже? Сидите тихо на обворованной свалке и не тявкайте )) Гордитесь тем что есть, у нас больше всех долларовых миллиардеров ...