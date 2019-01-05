Z Архив новостей новости
5 7 6 336
17:31, 05 января 2019

Участники протестного движения «желтых жилетов» во Франции снова вышли на демонстрацию

Как сообщает ВFМ-TV, около пятисот человек собрались на Елисейских полях, затем они устроили митинг возле мэрии Парижа. Участники акции планируют пройти маршем до здания национального собрания.
Информации о столкновениях с полицией пока не поступало. Французские власти предупредили, что не допустят противозаконных действий со стороны демонстрантов. Напомню, масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября, затем митингующие начали выражать недовольство действиями властей в целом, особенно – недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченных граждан. Власти Франции, в свою очередь, пошли на уступки «желтым жилетам», отказавшись от повышения налога на горючее.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pattrick1 05 января 2019 | 17:34

Французские власти предупредили, что не допустят противозаконных действий со стороны демонстрантов...

Почему, что случилось? Не хотите как в Париже?

haldey 05 января 2019 | 17:40

pattrick1: Противозаконные действия в Киеве, это мирный протест, а в Париже не допустим))) Будьте последовательны, пока горят французские полицейские, это все мирный протест, и чем больше жандармов сгорит, тем он мирнее)))

sutara 05 января 2019 | 17:35

Может быть их попросить (желтых жилетов) чтобы они у нас вышли! Показали бы пример!

haldey 05 января 2019 | 17:43

sutara: Так езжайте в Киев и живите в этом во всем по самые небалуйся))) Берите пример, зигуйте, скачите с кастрюлькой на голове, там это нормально))) Диплом выдадут последыша шухевича)))

curiosityandjustice 05 января 2019 | 18:03

haldey: Вас украинцы лично обидели? На любой комментарий у вас ведь одна тема в ответе, везде суёте Киев, хохлы. Так запрограммированы? вам не обидно?

socialism 05 января 2019 | 18:01

Долой капитализм!

kirill_zindermann 05 января 2019 | 18:02

Вы что холопы хотите как в Париже? Сидите тихо на обворованной свалке и не тявкайте )) Гордитесь тем что есть, у нас больше всех долларовых миллиардеров ...

Самое обсуждаемое

Новости

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 84 6 6605
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 238 6 19514 14:09
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 129 6 13866 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 273 6 32234 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 129 6 16338 03.01
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23549 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 52 6 6655 31.12
Kминобороны, рпц, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13645 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…

5 192 6 31089 10:39
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 84 6 14425 30.12
Kистория, события
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 31 6 5375 04.01
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9818 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8547 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Вызывает, конечно, удивление публикация на сайте ВВС материала о том, что телерадиокомпания направила в МИД какую-то официальную жалобу…

5 54 6 10388 30.12
Блоги

Стрельба произошла в боулинг-клубе в США Возможны множественные жертвы…

5 36 6 7056 12:50
Kобщество, сша, происшествия, видео, события
Новости

Для Японии и России наступил решающий момент в деле заключения мирного договора Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, добавив, что «точка в этом деле» будет поставлена в ходе переговоров с Владимиром Путиным

5 31 6 6228

Популярное за неделю

Новости

На острове Сайпан в Тихом океане арестовали россиянина, подозреваемого в попытке экспорта в РФ военной техники из США Это было сделано по запросу ФБР…

5 19 6 12540
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 117 6 150537 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 66 6 16487 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 303 6 348127 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 346 6 109771 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7528514
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3845664

Сегодня в эфире