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17:30, 05 января 2019

В конгресс США внесена резолюция против решения Минфина о снятии санкций с компаний Дерипаски

Резолюцию внес лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер. Речь идет об отмене ограничений в отношений компаний «РусАл, Еn+ и «Евросибэнерго». Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», чтобы сохранить санкций резолюция должна быть принята до 18 января. Прежде чем документ поступит на подпись к президенту Трампу, резолюцию должно поддержать большинство в обеих палатах Конгресса.

Комментарии

14

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evial 05 января 2019 | 17:36

ПОсле этого Дерипаска вернет себе РУСАЛ назад и выкинет из топ-менеджмента всех пиндосов и мелкобритишей. Патовая ситуация для обеих сторон

johnbmw Евгений Большаков 05 января 2019 | 17:38

и НЕ снимут санкции с компаний Дерипаски ... к бабке не ходи ...

pattrick1 05 января 2019 | 17:39

Резолюцию внес лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер...

Чак Шумер родился в Бруклине в семье евреев Сельмы и Абрахама Шумеров[3][4]... (Википедия)

aleksandr39 05 января 2019 | 17:45

pattrick1: Чем больше санкций против России тем лучше российской экономике ,даешь санкции каждый день на все и Россия к 2080 году обгонит США .

pattrick1 05 января 2019 | 17:52

aleksandr39:

Обгонит или уничтожит.

aleksandr39 05 января 2019 | 18:00

pattrick1: А как же дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ и правительства живущие в США начиная от дочки Сережки Лаврова и так далее ?

pattrick1 05 января 2019 | 18:04

aleksandr39:

А разве, если дети чиновников останутся в России, то они выживут? Американцы уже не остановятся, пока не загонят Россию под лавку или пока не уничтожат весь мир.

polsan 05 января 2019 | 17:53

pattrick1: путрик, ты такой смешной троллчишка: опять же со свой темы слез про грязные зады! )) Что с тобой бедолага?! ) Кстати посмотрел я в Википедию Этот Шумер закончил Гарвард, он член Сената, а ты просто, ошмёток ....... за 11-80 да и то с фотографий ненавистного тебе, как ты их называешь пиндоса! ) Давай пачкай интернет дальше, тролль.

pattrick1 05 января 2019 | 18:00

polsan:

Если бы этот выпускник Гарварда попался в руки бойцов УПА Степана Бандеры вместе с семьёй, они прибили бы их к деревьям гвоздями и обмотали колючей проволокой. Слава Украине! Героям Слава!

polsan 05 января 2019 | 18:05

pattrick1: так если бы и ты им попался этим бойцам, результат был бы такой же ведь ! ) Но разница, в том, что она закончил Гарвард и член Сеннат уважаемый в своей стране человек, а ты тролль ошмёток ...... за 11-80 без будущего и прошлого! ))

aleksandr39 05 января 2019 | 18:06

pattrick1: Вот и я говорю что боевиков -наемников из ОПГ " днр -лугандон " будут судить в Нюрнберге за преступления против человечности в Украине

y3emen1 05 января 2019 | 17:43

и это чтож, опять у нас подорожание на всё?

efilika 05 января 2019 | 17:44

Дерипаска, привет тебе, привет.

skuller 05 января 2019 | 17:58

Шумер-говорящая фамилия! На западе Россия тоже граничит с племенем шумеров-морекопателей.
Мерзотные соседи нужно сказать.

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