В конгресс США внесена резолюция против решения Минфина о снятии санкций с компаний Дерипаски

Резолюцию внес лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер. Речь идет об отмене ограничений в отношений компаний «РусАл, Еn+ и «Евросибэнерго». Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», чтобы сохранить санкций резолюция должна быть принята до 18 января. Прежде чем документ поступит на подпись к президенту Трампу, резолюцию должно поддержать большинство в обеих палатах Конгресса.