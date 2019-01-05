Пострадавшие от взрыва в жилом доме в Магнитогорске начали получать компенсацию от властей, — сказала министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. По её словам никаких проблем с выплатами нет.

Никитина также отметила, что пострадавшие от взрыва сейчас получают досрочные пенсии.