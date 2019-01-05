Пострадавшие от взрыва в жилом доме в Магнитогорске начали получать компенсацию от властей, — Никитина
Пострадавшие от взрыва в жилом доме в Магнитогорске начали получать компенсацию от властей, — сказала министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. По её словам никаких проблем с выплатами нет.
Никитина также отметила, что пострадавшие от взрыва сейчас получают досрочные пенсии.
Комментарии2
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yralez 05 января 2019 | 17:32
На те, жрите........совести то нет.
И отстаньте.
evgeny_biolog 05 января 2019 | 17:39
"Пострадавшие от взрыва в жилом доме в Магнитогорске начали получать компенсацию"
Вот радость-то ...