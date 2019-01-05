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17:00, 05 января 2019

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал указ о независимости Православной церкви Украины

6 января документ передадут представителям Украинской церкви. В РПЦ заявили, что церковный указ о независимости не имеет канонической силы. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви и общества Владимир Легойда заявил, что это — бумага, ставшая результатом неуемных политических и личных амбиций.
Подписанный в Стамбуле томос для новой Православной церкви Украины не имеет никакой законной силы. Об этом сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.
В своем Telegram-канале Владимир Легойда назвал томос результатом неуемных политических и личных амбиций.

Комментарии

40

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kotbajune 05 января 2019 | 17:12

"6 января документ передадут представителям Украинской церкви"

и будут они не только автоФекальщики (автор Порошенко) , но и полные передасты

Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!

danko_wurda 05 января 2019 | 17:17

kotbajune: у бабки данко1 сегодня скачки в маями.

opiatnovyi63 05 января 2019 | 17:28

danko_wurda: доигрались наша воровская власть и продажная верхушка РПЦ! Их деятельность против Украины и украинского народа закончилась крахом для них самих!

master_superanalitik 05 января 2019 | 17:53

opiatnovyi63:

Не пишите глупостей! Россия уже 500 лет, как наследница Православной Византии, хочет вернуть Православные святыни. И поверьте, вернет, даже если придется ждать еще 500 лет. Путин уже вернул территорию Антиохийского Патриархата в Сирии, вернул Крымский Херсонес, где крестились первые русские, вернул Новый Афон в Абхазии и вернет Афон в Греции, так как греки поддерживают стамбульский патриархат. Свидомиты пусть порадуются, через год-два газопроводы вокруг Украины будут достроены и разговор будет другой. Обманутые украинцы вернутся в лоно РПЦ, а зомбированным сектантам тоже место найдем на стройках Сибири и Крайнего Севера. Европа перестала быть защитницей христиан и сама становится мусульманской. Только РПЦ сохранила свою независимость и самостоятельность. Мы вернем все христианские святыни, в том числе и на Святой Земле. Для этого у России есть всё, в том числе военная сила, воля и желание! Хохлы-свидомиты же предали одновременно и Веру, и Царя и Отечество. С чем я их и поздравляю, и Вас тоже!

vis_a_vis 05 января 2019 | 18:05

\\ master_superanalitik: Только РПЦ сохранила свою независимость и самостоятельность. //

Чего!?

minerr 05 января 2019 | 17:54

opiatnovyi63: Вот теперь запануют. Им и газ сейчас не нужен будет, ни отопление - томос обогреет, да и накормит.

ignachio 05 января 2019 | 18:01

Украинская православная церковь так и осталась без томаса, впрочем она и не просила ничего.

kotbajune 05 января 2019 | 18:04


Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!!, как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса, опубликованном на странице посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter

victor_xy 05 января 2019 | 17:42

...теперь в укрогабоне у пендоских холопов фашистов бандерлогов будет похоронная контора сатаны аля церковь и вера имени алкаша петюни - прикольное зрелище!!! :-D:-D:-D

orlov_a_v 05 января 2019 | 17:59

danko_wurda: теперь бандеровцы начнут массовые убийства православных и захват храмов а порошенко им за это ордена раздавать будет

vis_a_vis 05 января 2019 | 18:08

orlov_a_v: Нет, они будут их есть, закусывая снегирями.

ura_123 05 января 2019 | 17:21

kotbajune: Слыхал про кущёвского попа Пальчикова?

aleksandr39 05 января 2019 | 17:13

Восторжествовала ИСТОРИЧЕСКАЯ справедливость

minerr 05 января 2019 | 17:57

aleksandr39: И что характерно - никто в мире этого почему-то этой т.н. "справедливости" не понял, никто так и не признал новую свидомую секту.

midnightblues 05 января 2019 | 17:14

Полный провал огрызка империи
Кирюху точно разжалуют

ura_123 05 января 2019 | 17:23

midnightblues: Объявят о неполном служебном соответствии !

romashka__ 05 января 2019 | 17:34

Тихон не лучше.
Всё прогнило, утонув во лжи.

midnightblues 05 января 2019 | 17:51

romashka__: ura_123: Тихон гораздо хуже ибо умнее
А Кирюша -случайный приступ и тд

midnightblues 05 января 2019 | 17:56

ura_123: Порох бьет не по детски
Взять даже его идею с баркасами-на которые он выманил идиотов и практически поставил под вопрос их нахождение в регионе

skanon 05 января 2019 | 17:15

На фоне возвышения УПЦ, положение РПЦ выглядит крайне удручающе. Нелегитимная, безтомосная, по-существу, сектантская, вся, - сверху до низу, во всевозможных грехах, она страшно завидует молодой освободившейся УПЦ, ведь, теперь, её положение жалкого изгоя в семье православных церквей становится особенно заметным. Однако, чего же она хотела? Яро обслуживая интересы сначала феодалов-князей, затем поочерёдно, - царизма, тоталитарного большевизма и авторитарного капитализма, она должна винить в этом саму себя.
Сергианская РПЦ, упокойся с миром! Аминь!

midnightblues 05 января 2019 | 17:20

skanon: Да не феодалов-а монголов она обслуживала-потом Бонапарта-а потом Адика

skanon 05 января 2019 | 17:28

midnightblues, - и их тоже! (

minerr 05 января 2019 | 18:00

skanon: На фоне возвышения УПЦ
------------

Что, ватник, на "Миротворец" захотел? УПЦ это и есть РПЦ на Украине. А новая стамбульская секта называется ПЦУ.

alex949 05 января 2019 | 17:22

Украинский лидер Пётр Порошенко наградил константинопольского патриарха Варфоломея, ранее подписавшего томос об автокефалии новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ), — орденом «За заслуги» I степени.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

mikr 05 января 2019 | 17:23

Запасайтесь попкорном.
Приготовимся наблюдать за тем как "животворящий томос" выходит из телевизора чтобы нагреть холодные батареи и заполнить пустующие холодильники.

vis_a_vis 05 января 2019 | 17:42

\\ mikr: ...как "животворящий томос" выходит из телевизора чтобы нагреть холодные батареи и заполнить пустующие холодильники. //

Типичное суждение язычника. Возможно даже, и "православного".

aleksandr63 05 января 2019 | 17:46

mikr: согласен с вами . Народ России , который живёт за МКАДом, ютится у холодных батарей, считает надбавку к пенсии в 120 рублей и доедает новогоднее оливье.... У кого оно вообще было на праздничном столе.

pravdatut 05 января 2019 | 17:23

Если бы РПЦ, Гундяев были независимы от кремля, то им необходимо было возглавить процесс предоставления автокефалии церкве Украины. Но, Увы!﻿

oneoretwo 05 января 2019 | 17:27

...сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.
-------------------------------------------------------------
...сектант из банды пыльного негодуэ....

felik23 05 января 2019 | 17:29

Поздравляем украинцев! Слава свободной Украине!

arc1000i 05 января 2019 | 17:34

ПУПЕЦ не хотела "подчиняться Москве". Теперь будет подчиняться Стамбулу.

maikl5301 05 января 2019 | 17:37

Томос - это еврейское блюдо ?? А автокефалия это рыба такая или это что-то автомобильное ??

aleksandr63 05 января 2019 | 17:48

maikl5301: да, это то, чего нет у РПЦ....

vis_a_vis 05 января 2019 | 17:59

\\ maikl5301: Томос - это еврейское блюдо ?? А автокефалия это рыба такая //

Это православные термины, язычник гундяевский.

ihor_syvoryj 05 января 2019 | 17:49

Как в той песне про снег:
"Слышен треск пуканов издалёка..."

r196 05 января 2019 | 17:51

Это успех Украины и успех лично Порошенко. В России бесятся имперцы и втаники, а сделать ничего не могут. Родилась новая церковь в Украине следовательно родилась новая Украина

yakutt86 05 января 2019 | 17:56

Очередной сокрушительный удар по российскому агрессору.

ser_gey_love_row 05 января 2019 | 17:57

В рпц заявили
----------
Пусть чекисткая секта идет своим курсом, по своей вечной мерлзоте. )

socialism 05 января 2019 | 18:06

ser_gey_love_row: Бандеровцы совсем спятили связавшись с сатанизмом. Именно так воспринимается томос для украинских раскольников среди большинства православных в мире.

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(комментарий скрыт)

andreyoo 05 января 2019 | 18:05

Варфоломей подписал указ о независимости Православной церкви Украины
---
Упс! О независимости? Не о подчинении Константинопольскому патриархату?
Ранее УПЦ КП и УАПЦ были более зависимы?

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