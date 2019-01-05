Константинопольский патриарх Варфоломей подписал указ о независимости Православной церкви Украины

6 января документ передадут представителям Украинской церкви. В РПЦ заявили, что церковный указ о независимости не имеет канонической силы. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви и общества Владимир Легойда заявил, что это — бумага, ставшая результатом неуемных политических и личных амбиций.

Подписанный в Стамбуле томос для новой Православной церкви Украины не имеет никакой законной силы. Об этом сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.

В своем Telegram-канале Владимир Легойда назвал томос результатом неуемных политических и личных амбиций.