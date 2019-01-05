Константинопольский патриарх Варфоломей подписал указ о независимости Православной церкви Украины
6 января документ передадут представителям Украинской церкви. В РПЦ заявили, что церковный указ о независимости не имеет канонической силы. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви и общества Владимир Легойда заявил, что это — бумага, ставшая результатом неуемных политических и личных амбиций.
Подписанный в Стамбуле томос для новой Православной церкви Украины не имеет никакой законной силы. Об этом сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.
В своем Telegram-канале Владимир Легойда назвал томос результатом неуемных политических и личных амбиций.
Комментарии40
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kotbajune 05 января 2019 | 17:12
"6 января документ передадут представителям Украинской церкви"
и будут они не только автоФекальщики (автор Порошенко) , но и полные передасты
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!
danko_wurda 05 января 2019 | 17:17
kotbajune: у бабки данко1 сегодня скачки в маями.
opiatnovyi63 05 января 2019 | 17:28
danko_wurda: доигрались наша воровская власть и продажная верхушка РПЦ! Их деятельность против Украины и украинского народа закончилась крахом для них самих!
master_superanalitik 05 января 2019 | 17:53
opiatnovyi63:
Не пишите глупостей! Россия уже 500 лет, как наследница Православной Византии, хочет вернуть Православные святыни. И поверьте, вернет, даже если придется ждать еще 500 лет. Путин уже вернул территорию Антиохийского Патриархата в Сирии, вернул Крымский Херсонес, где крестились первые русские, вернул Новый Афон в Абхазии и вернет Афон в Греции, так как греки поддерживают стамбульский патриархат. Свидомиты пусть порадуются, через год-два газопроводы вокруг Украины будут достроены и разговор будет другой. Обманутые украинцы вернутся в лоно РПЦ, а зомбированным сектантам тоже место найдем на стройках Сибири и Крайнего Севера. Европа перестала быть защитницей христиан и сама становится мусульманской. Только РПЦ сохранила свою независимость и самостоятельность. Мы вернем все христианские святыни, в том числе и на Святой Земле. Для этого у России есть всё, в том числе военная сила, воля и желание! Хохлы-свидомиты же предали одновременно и Веру, и Царя и Отечество. С чем я их и поздравляю, и Вас тоже!
vis_a_vis 05 января 2019 | 18:05
\\ master_superanalitik: Только РПЦ сохранила свою независимость и самостоятельность. //
Чего!?
minerr 05 января 2019 | 17:54
opiatnovyi63: Вот теперь запануют. Им и газ сейчас не нужен будет, ни отопление - томос обогреет, да и накормит.
ignachio 05 января 2019 | 18:01
Украинская православная церковь так и осталась без томаса, впрочем она и не просила ничего.
kotbajune 05 января 2019 | 18:04
Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)
"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!!, как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса, опубликованном на странице посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter
victor_xy 05 января 2019 | 17:42
...теперь в укрогабоне у пендоских холопов фашистов бандерлогов будет похоронная контора сатаны аля церковь и вера имени алкаша петюни - прикольное зрелище!!! :-D:-D:-D
orlov_a_v 05 января 2019 | 17:59
danko_wurda: теперь бандеровцы начнут массовые убийства православных и захват храмов а порошенко им за это ордена раздавать будет
vis_a_vis 05 января 2019 | 18:08
orlov_a_v: Нет, они будут их есть, закусывая снегирями.
ura_123 05 января 2019 | 17:21
kotbajune: Слыхал про кущёвского попа Пальчикова?
aleksandr39 05 января 2019 | 17:13
Восторжествовала ИСТОРИЧЕСКАЯ справедливость
minerr 05 января 2019 | 17:57
aleksandr39: И что характерно - никто в мире этого почему-то этой т.н. "справедливости" не понял, никто так и не признал новую свидомую секту.
midnightblues 05 января 2019 | 17:14
Полный провал огрызка империи
Кирюху точно разжалуют
ura_123 05 января 2019 | 17:23
midnightblues: Объявят о неполном служебном соответствии !
romashka__ 05 января 2019 | 17:34
Тихон не лучше.
Всё прогнило, утонув во лжи.
midnightblues 05 января 2019 | 17:51
romashka__: ura_123: Тихон гораздо хуже ибо умнее
А Кирюша -случайный приступ и тд
midnightblues 05 января 2019 | 17:56
ura_123: Порох бьет не по детски
Взять даже его идею с баркасами-на которые он выманил идиотов и практически поставил под вопрос их нахождение в регионе
skanon 05 января 2019 | 17:15
На фоне возвышения УПЦ, положение РПЦ выглядит крайне удручающе. Нелегитимная, безтомосная, по-существу, сектантская, вся, - сверху до низу, во всевозможных грехах, она страшно завидует молодой освободившейся УПЦ, ведь, теперь, её положение жалкого изгоя в семье православных церквей становится особенно заметным. Однако, чего же она хотела? Яро обслуживая интересы сначала феодалов-князей, затем поочерёдно, - царизма, тоталитарного большевизма и авторитарного капитализма, она должна винить в этом саму себя.
Сергианская РПЦ, упокойся с миром! Аминь!
midnightblues 05 января 2019 | 17:20
skanon: Да не феодалов-а монголов она обслуживала-потом Бонапарта-а потом Адика
skanon 05 января 2019 | 17:28
midnightblues, - и их тоже! (
minerr 05 января 2019 | 18:00
skanon: На фоне возвышения УПЦ
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Что, ватник, на "Миротворец" захотел? УПЦ это и есть РПЦ на Украине. А новая стамбульская секта называется ПЦУ.
alex949 05 января 2019 | 17:22
Украинский лидер Пётр Порошенко наградил константинопольского патриарха Варфоломея, ранее подписавшего томос об автокефалии новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ), — орденом «За заслуги» I степени.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
mikr 05 января 2019 | 17:23
Запасайтесь попкорном.
Приготовимся наблюдать за тем как "животворящий томос" выходит из телевизора чтобы нагреть холодные батареи и заполнить пустующие холодильники.
vis_a_vis 05 января 2019 | 17:42
\\ mikr: ...как "животворящий томос" выходит из телевизора чтобы нагреть холодные батареи и заполнить пустующие холодильники. //
Типичное суждение язычника. Возможно даже, и "православного".
aleksandr63 05 января 2019 | 17:46
mikr: согласен с вами . Народ России , который живёт за МКАДом, ютится у холодных батарей, считает надбавку к пенсии в 120 рублей и доедает новогоднее оливье.... У кого оно вообще было на праздничном столе.
pravdatut 05 января 2019 | 17:23
Если бы РПЦ, Гундяев были независимы от кремля, то им необходимо было возглавить процесс предоставления автокефалии церкве Украины. Но, Увы!
oneoretwo 05 января 2019 | 17:27
...сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.
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...сектант из банды пыльного негодуэ....
felik23 05 января 2019 | 17:29
Поздравляем украинцев! Слава свободной Украине!
arc1000i 05 января 2019 | 17:34
ПУПЕЦ не хотела "подчиняться Москве". Теперь будет подчиняться Стамбулу.
maikl5301 05 января 2019 | 17:37
Томос - это еврейское блюдо ?? А автокефалия это рыба такая или это что-то автомобильное ??
aleksandr63 05 января 2019 | 17:48
maikl5301: да, это то, чего нет у РПЦ....
vis_a_vis 05 января 2019 | 17:59
\\ maikl5301: Томос - это еврейское блюдо ?? А автокефалия это рыба такая //
Это православные термины, язычник гундяевский.
ihor_syvoryj 05 января 2019 | 17:49
Как в той песне про снег:
"Слышен треск пуканов издалёка..."
r196 05 января 2019 | 17:51
Это успех Украины и успех лично Порошенко. В России бесятся имперцы и втаники, а сделать ничего не могут. Родилась новая церковь в Украине следовательно родилась новая Украина
yakutt86 05 января 2019 | 17:56
Очередной сокрушительный удар по российскому агрессору.
ser_gey_love_row 05 января 2019 | 17:57
В рпц заявили
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Пусть чекисткая секта идет своим курсом, по своей вечной мерлзоте. )
socialism 05 января 2019 | 18:06
ser_gey_love_row: Бандеровцы совсем спятили связавшись с сатанизмом. Именно так воспринимается томос для украинских раскольников среди большинства православных в мире.
andreyoo 05 января 2019 | 18:05
Варфоломей подписал указ о независимости Православной церкви Украины
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Упс! О независимости? Не о подчинении Константинопольскому патриархату?
Ранее УПЦ КП и УАПЦ были более зависимы?