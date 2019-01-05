Медицинская помощь до сих пор не оказана детям, пострадавшим от взрвыа бытового газа в поселке неподалеку от Томска
Необходимая медицинская помощь до сих пор не оказана детям, пострадавшим от взрвыа бытового газа в поселке неподалеку от Томска. Взрыв произошел еще 29 декабря. Детей должны были доставить в специальное ожоговое отделение. Об этом «Эху» рассказала близкая родственница пострадавших Оксана Валеева.
Валеева добавила, что причины, по которым за детьми не прилетел обещанный борт, родственникам неизвестны.
Комментарии9
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polsan 05 января 2019 | 17:16
Страшное социальное неравенство. Бедные дети и их родители. Это не дети важных чиновников, уж точно.
oneoretwo 05 января 2019 | 17:18
... причины, по которым за детьми не прилетел обещанный борт, родственникам неизвестны.
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...известны: все борты заняты в цар, ливии, сирии...
alehan22748 05 января 2019 | 17:25
oneoretwo: должен скоро вернуться гольфстрим-550 Грефа- он и отвезет детишек в Москву ...минздав же уже объяснял Эху.
kadetkl 05 января 2019 | 17:22
Что Оксана Венедиктову позвонила? Если ЭХО фейк запутило, то уроды Вы редкостные!
natalia_spb 05 января 2019 | 17:23
Минздрав РФ: «По поводу спекуляций и популизма «почему Ванечку из Челябинска перебросили в Москву не бортами Минздрава или МЧС» и «почему у нас не лечат в провинции»...»
Алло, минздрав!?..
evgeny_biolog 05 января 2019 | 17:24
"Медицинская помощь до сих пор не оказана детям, пострадавшим от взрвыа бытового газа в поселке неподалеку от Томска"
Вся страна занята Ванечкой из Магнитогорска, некогда другими шкетами заниматься ...
kitaiss 05 января 2019 | 17:24
ачо с самолётом греффа?
grs_alx_112018 05 января 2019 | 17:45
ПОнимаете рашкованы - Гольфстрим у Грефа, точнее сберовский он один. От Роснефти только корзинки с колбасками, а Миллер нищеброд - летает на Бомбардьё.
А причины известны всем владельцам бортов - разрешительный порядок полетов. МИнздравовский "Скальпель" должен пройти такую хренову кучу процедур и проверок. чего говорить то про местные борта.
ly4_sveta 05 января 2019 | 18:08
Где Скворцова с грефовским самолетом? Или за этих
детей не «молится вся Россия»? Лицемеры и циничные
лжецы все российские чиновники. Ни стыда у них, ни
совести. Только Путина боятся, перед ним холуйствуют-
пресмыкаются.