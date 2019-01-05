Детей, пострадавших неделю назад при взрыве бытового газа в Томской области, еще не доставили в ожоговое отделение

Троих детей, пострадавших при взрыве газового баллона в деревне Итатка недалеко от Томска 29 декабря, до сих пор не доставили в специализированное ожоговое отделение для оказания необходимой помощи. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» близкая родственница пострадавших Оксана Валеева.

Она отметила, что при взрыве пострадала семья: родители и трое детей одиннадцати, шести и одного года, получившие ожоги 75%, 40% и 50-60% тела соответственно. О.Валеева заметила, что в Томске нет специализированного ожогового отделения для детей, в котором им могли бы оказать помощь. В настоящий момент дети находятся в детской больнице скорой помощи.

«МЧС России и Служба медицины катастроф пообещали забрать детей в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Это было третьего числа. Сегодня уже заканчивается пятое января, но борта нет. Почему нет самолета, нам пока не говорят. Дети крайне тяжелые, их здоровье под угрозой, счет идет на минуты», — сказала она.

О.Валеева добавила, что родители детей, получившие ожоги 70 и 60% тела, проходят лечение в ожоговом отделении областной больницы. Их состояние признано стабильным.