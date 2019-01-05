Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии православной церкви Украины

6 января церковный указ передадут представителям Украинской церкви. В РПЦ заявили. Что томос об автокефалии не имеет канонической силы. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви и общества Владимир Легойда заявил, что томос — это бумага, ставшая результатом неуемных политических и личных амбиций.