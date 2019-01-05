Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии православной церкви Украины
6 января церковный указ передадут представителям Украинской церкви. В РПЦ заявили. Что томос об автокефалии не имеет канонической силы. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви и общества Владимир Легойда заявил, что томос — это бумага, ставшая результатом неуемных политических и личных амбиций.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 05 января 2019 | 16:37
Ба-бах! Это не взрыв газа,это разрывы портяноидных пуканов))))