Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий
Порошенко также поблагодарил главу Константинопольской церкви.
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Порошенко также поблагодарил главу Константинопольской церкви.
Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…
Комментарии1
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unprejudiced 05 января 2019 | 16:37
Раз так пусть сатанисты укропы вернут храмы что уже украинские боевики захватили!