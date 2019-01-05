Москва требует от Вашингтона разъяснить причины ареста россиянина Дмитрия Макаренко
Он был задержан на острове Сайпон в Тихом океане по просьбе США, а затем этапирован во Флориду. Россиянина вместе с его сообщником обвиняют в отмывании денег и незаконном экспорте вооружений. В американском обвинительном заключении говорится, что Макаренко собирался ввозить военную технику, в том числе, приборы ночного видения из США в Россию. Россиянин размещал заказ на оборонные изделия, а его партнер должен был отправлять их из США, сообщают The Guam Daily Post и Saipan Tribune
В российском МИДе сообщают, что консул к Макаренко пока не допущен. Замглавы ведомства Сергей Рябков призвал россиян проявлять осторожность при поездках за рубеж.
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