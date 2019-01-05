Прощание с актером Владимиром Дыховичным прошло сегодня в Электротеатре «Станиславский»

Он ушел из жизни в возрасте 30 лет.

В театральном зале почти абсолютная темнота. Лишь один тусклый источник света направлен на пианиста, сидящего за роялем. Ощущение, что в зале лишь он и его музыка. Вместо слов прощания — мелодия скорби.

Церемония началась на час раньше назначенного времени и уже чуть больше чем через час завершилась. Включили свет. Небольшой зал практически полностью заполнен – проститься с Владимиром Дыховичным пришло несколько десятков человек. Первые мгновения полная тишина. Затем люди встают, многие обнимаются, говорят друг другу слова соболезнования, между собой вспоминают, каким был Владимир Дыховичный. Дмитрий Гриневич учился с ним во ВГИКе. Он рассказал, что Дыховичный был яркой личностью и уже с первого курса в нем чувствовалось творческая мощь.

В холле театра черно-белый портрет актера. Рядом столы с букетами роз. На экране – сам Владимир Дыховичный. Актер, глядя в камеру, рассказывает о том, что будто бы уже прожил четыре разных жизни. Говорит о том, что у него получается лучше всего – делиться опытом, придумывать и рассказывать истории. Одна из них легла в основу телешоу, другие, по его словам, возможно, однажды станут фильмом.

За свою карьеру продолжатель знаменитой творческой династии Владимир Дыховичный успел сняться в нескольких фильмах, самый известный из которых «Лето» Кирилла Серебренникова. В этом году в прокат должен выйти еще один фильм с его участием — фантастическая драма «Икария».