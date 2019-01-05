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16:03, 05 января 2019

В горах Красной поляны в Сочи погибли два горнолыжника

Об этом со ссылкой на источник в городской администрации сообщает агентство ТАСС. По его данным, на горнолыжников сошла лавина. Люди пытались выбраться самостоятельно. Спасатели достали двух молодых мужчин из-под снега уже в бессознательном состоянии. Источник заверил, что администрация Сочи распространяла предупреждения о сходе лавин в горах.

Комментарии

5

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alo0000 05 января 2019 | 16:11

Это не те двое, от которых устала вся страна?

woodworld 05 января 2019 | 16:18

alo0000: а балет пустили по ТВ ?

alo0000 05 января 2019 | 16:25

woodworld: У меня Слепаков поёт на КВН-55.

geovit 05 января 2019 | 16:17

Если это не те два *** вечнофюрера, тогда очень жаль людей.

doubleman 05 января 2019 | 16:22

Петров и Боширов?

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