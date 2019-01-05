В горах Красной поляны в Сочи погибли два горнолыжника

Об этом со ссылкой на источник в городской администрации сообщает агентство ТАСС. По его данным, на горнолыжников сошла лавина. Люди пытались выбраться самостоятельно. Спасатели достали двух молодых мужчин из-под снега уже в бессознательном состоянии. Источник заверил, что администрация Сочи распространяла предупреждения о сходе лавин в горах.