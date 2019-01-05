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16:02, 05 января 2019

Для Японии и России наступил решающий момент в деле заключения мирного договора

Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, добавив, что «точка в этом деле» будет поставлена в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

Синдзо Абэ полон решимости окончательно урегулировать вопрос мирного договора с Россией. Об этом премьер Японии заявил сегодня в ходе поездки в префектуру Ямагути. Слова политика приводит «Интерфакс» со ссылкой на издание «Санкэй». Визит Абэ в Россию намечен на вторую половину месяца – ориентировочной датой называют 21 января. До этого сюда приедет глава МИД Японии Таро Коно: его поездка запланирована с 12 по 16 января. Министр встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Главной темой их беседы также станет заключение мирного договора.
Об активизации переговоров по этой проблеме стало известно в середине ноября после встречи Путина и Абэ в Сингапуре. За основу решено было взять декларацию от 1956 года, согласно которой Советский Союз соглашался передать Японии остров Шикотан и мелкие острова Малой Курильской гряды с условием перехода их под контроль Токио после заключения мирного договора.

Ранее российские власти подчеркивали, что об автоматической передаче островов Японии речи не идет. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, переговоры будут вестись с учетом с учетом союзнических обязательств Японии по отношению к США.

Комментарии

18

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kotbajune 05 января 2019 | 16:09

"Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ,"

неужто Хоккайдо решили отдать?!!!!

bugbugbug 05 января 2019 | 16:29

Портянок уже готовят объяснять, что это вовсе и неплохо. Раньше была методичка "ни пяди родной земли", теперь вот уже в обмен на американские базы соглашаются, а если дела совсем худо пойдут, то согласятся и в обмен на жратву, подаваемую под соусом преодоления экономической изоляции. При этом продолжая давить санкционных гусей больдозером.

bugbugbug 05 января 2019 | 16:36

Программа "Курилы в обмен на продовольствие"

pattrick1 05 января 2019 | 16:09

Для Японии и России наступил решающий момент в деле заключения мирного договора...

Никаких переговоров, пока в Японии не ликвидируют американские базы.

tant14 05 января 2019 | 16:19

pattrick1: И наступил криКтический момент, сдают Шикотан под американскую базу прямо в обед.

А тебя, педенька, не спросят.
Просто поставят рачком и поговорят с тобой ладком. Вдуют тебе то есть.

neyexo 05 января 2019 | 16:10

Ему пообещали
Тогда в преамбуле мирного договора записать, санкции остаются, а территориальную целостность не признаем. Хороший мирный договор.

alo0000 05 января 2019 | 16:14

Условие - Япония вступает в ОДКБ, ЕврАзЭс, и компанию Кубы. Тогда будем посмотреть. Да, ещё каждому жителю России по телевизору без переключателя программ.

alo0000 05 января 2019 | 16:16

alo0000: Пардон, компартию Кубы. Да и можно - с тремя каналами - Первый, Россия и Футбол.

pattrick1 05 января 2019 | 16:19

alo0000:

Ты искренне считаешь что если "компанию" поменять на "компартию", то твой комментарий станет круче?

alo0000 05 января 2019 | 16:23

pattrick1: Нет, просто я так думаю. А Вас больше бы устроило - по « два видеомагнитофона импортных» от Эдит Пиаф («Окно в Париж»).

aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 16:19

Вова - раздаватель земли русской. Самим россиянам просьба не беспокоиться , хрен вам от виолончелизатора.

stoik68 05 января 2019 | 16:21

Путин попадает под ст. 282.

gregor 05 января 2019 | 16:26

Прощай ...курилы

skuller 05 января 2019 | 16:31

gregor: Да ладно, пейсатый, не лей слезы, обломится японцам...
Непонятно почему вы еврейчики все волосы у себе из задницы вырвали по поводу Курил, если никто их отдать не обещал и вся инфа идет от тех кому они не принадлежат?
Вы тупые чтоль?

evial 05 января 2019 | 16:30

Наши вроде однозначно заявили, что до тех пор, пока Абэ не предоставит реальных гарантий о том, что ни на Шикотан, ни на Хабомаи пиндосов не пустит, все переговоры представляют собой пустой звук. Идет чистой воды переливание из пустого в порожнее

woodworld 05 января 2019 | 16:32

Что-то больно оптимистичен японец, кинут же, ОПГ по-другому дела не ведёт.

ansata 05 января 2019 | 16:33

Чо та я не понял, а референдум всенародный?

pulalala 05 января 2019 | 16:34

Если димочка опять затребует у страны новый айфончик или приставочку ниндзя -
придется вовочке острова отдать
А димочка такой праздник не пропустит....

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