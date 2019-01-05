Для Японии и России наступил решающий момент в деле заключения мирного договора...

Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, добавив, что «точка в этом деле» будет поставлена в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

Синдзо Абэ полон решимости окончательно урегулировать вопрос мирного договора с Россией. Об этом премьер Японии заявил сегодня в ходе поездки в префектуру Ямагути. Слова политика приводит «Интерфакс» со ссылкой на издание «Санкэй». Визит Абэ в Россию намечен на вторую половину месяца – ориентировочной датой называют 21 января. До этого сюда приедет глава МИД Японии Таро Коно: его поездка запланирована с 12 по 16 января. Министр встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Главной темой их беседы также станет заключение мирного договора.

Об активизации переговоров по этой проблеме стало известно в середине ноября после встречи Путина и Абэ в Сингапуре. За основу решено было взять декларацию от 1956 года, согласно которой Советский Союз соглашался передать Японии остров Шикотан и мелкие острова Малой Курильской гряды с условием перехода их под контроль Токио после заключения мирного договора.

Ранее российские власти подчеркивали, что об автоматической передаче островов Японии речи не идет. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, переговоры будут вестись с учетом с учетом союзнических обязательств Японии по отношению к США.