Константинопольский патриархат предоставил автокефалию Украинской православной церкви

Патриарх Варфоломей подписал соответствующий указ. Как ожидается, завтра томос будет передан предстоятелю Православной церкви Украины, митрополиту Епифанию.

В РПЦ независимость Украинской церкви не признают. Подписанный указ – это всего лишь бумага, которая является результатом неуемных политических и личных амбиций, — сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.

Легойда добавил, что некоторые украинские политики с помощью Вселенского патриарха безрезультатно попытались украсть у миллионов людей на Украине приближающийся праздник – Рождество.