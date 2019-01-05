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16:01, 05 января 2019

Константинопольский патриархат предоставил автокефалию Украинской православной церкви

Патриарх Варфоломей подписал соответствующий указ. Как ожидается, завтра томос будет передан предстоятелю Православной церкви Украины, митрополиту Епифанию.
В РПЦ независимость Украинской церкви не признают. Подписанный указ – это всего лишь бумага, которая является результатом неуемных политических и личных амбиций, — сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.
Легойда добавил, что некоторые украинские политики с помощью Вселенского патриарха безрезультатно попытались украсть у миллионов людей на Украине приближающийся праздник – Рождество.

Комментарии

35

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kotbajune 05 января 2019 | 16:04

Томос автоФекальный (по слову Порошенко на митинге),

после отстоя требуйте долива!!!!

Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!

kypykyky 05 января 2019 | 16:12

завыли проплаченные. так и прут заповеди..

pattrick1 05 января 2019 | 16:13

Подписанный указ – это всего лишь бумага, которая является результатом неуемных политических и личных амбиций...

На моей памяти это первый случай, когда бы американцы создали новую церковь на территории колонии, чтобы вашингтонская марионетка победила на выборах президента.

polikarpich 05 января 2019 | 16:27

pattrick1: Молодой ты ишшо. Ничего, зато увидишь, как на территории России будет создана новая "церковь", независимая от христианства вообще, а существующая только благодаря "скрепам" и имперским амбициям сцарька. Конечно же, самая правильная и истинная! :-))))))))

serhio_25__ 05 января 2019 | 16:25

kypykyky: ""завыли проплаченные. так и прут заповеди.. "" - как самокритично

pravdatut 05 января 2019 | 16:35

kotbajune: исчезни грязь портяночная.

harra 05 января 2019 | 16:04

А могилы то теперь тоже выкапывать начнут... Ибо не по тем канонам захоронены?....

zibex 05 января 2019 | 16:06

Очень злятся на России
Все теперь наоборот.
Центр Руси вернулся в Киев
После рашенских болот

kotbajune 05 января 2019 | 16:07

zibex:

Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!

kadetkl 05 января 2019 | 16:12

zibex: Сначала Константинополь потеряли, а теперь и Киев.

serhio_25__ 05 января 2019 | 16:23

kadetkl: Что-то я не понял, кто потерял Константинополь? И Киев?
Турки захватили Константинополь в 1453г у Византийской империи и с тех пор никому его не отдавали.
Киев независим с 1991г. Вот тогда СССР его потерял. Думаешь надо захватить назад?

kadetkl 05 января 2019 | 16:25

serhio_25__: Думаю. А Киев теперь турецкая митрополия.

ai65_qi60 05 января 2019 | 16:27

zibex: А зато мы новый пистолет сделали! Вернее, испытали.

ppvngavr 05 января 2019 | 16:10

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ 15-ой ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ - ПЦУ

"Москва - Третий Рим, а Четвертому не бывати" - гениальное пророчество старца Филафея.
В нем "Четвертому не быть" - ключевая составляющая!
Отныне центр Православия переместился во Второй Рим - Константинополь!

Об этом читайте в публикации "Второй церковный разрыв": https://www.proza.ru/2018/10/16/531

testmeter 05 января 2019 | 16:20

ppvngavr: "Отныне центр Православия переместился во Второй Рим - Константинополь" ///
Откуда это он переместился? Из Москвы? Когда это и с каких это пор он там находился? Центр православия где был, там и остался.
Это центр Руси вернулся в Киев после почти пяти веков угро-монгольского Рашастанского ига.
PS: Очень раздражает постоянная навязчивая реклама ваших беспомощных глупеньких статеек. Вы, конечно, хотите лучшего, но вам еще учиться и учиться...

parasuk_ 05 января 2019 | 16:24

testmeter: Вы теперь не русь, а пцусь :) А сколько крику было: мы русь-украина, ко-ко-ко. у нас будет свой патриарх, ко-ко-ко... Правда филарета жалко немного, так опозориться на старости лет.

testmeter 05 января 2019 | 16:32

parasuk_: Да, мы русь-украина и у нас будет свой Патриарх. Филарет сам предложил на Соборе своего ученика Епифания. А вот патриаршество Кирилла Гундяева теперь под большим вопросом. Если РПЦ продолжит свою дурацкую линию поведения, она точно заведет их прямо под анафему. Настоящую, а не гундяевскую

kadetkl 05 января 2019 | 16:36

testmeter: Опять патриарх самоназначенный будет? Митрополия у Вас в секте!

polikarpich 05 января 2019 | 16:37

parasuk_: Да вроде бы позоритесь здесь только вы со своими уважаемыми коллегами. :-)
За полным отсутствием аргументов и вообще каких-либо мыслей вы здесь уже с этим "пэцэу" всю плешь прогрызли. "Эрпэцэ" лучше звучит, что ли? Или вы второй И.-С. Бах какой-нибудь и тонко чувствуете отличие равномерно-темперированного строя от натурального?

aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 16:15

Оторвали гундяева от украинской титьки.

pulalala 05 января 2019 | 16:30

aleks50:
а гундяй пожаловался на Украину самому!!!! Папе.
просил сиську вернуть....
и Папа отказал......... Горе!!!!

woodworld 05 января 2019 | 16:16

За РПЦ прям уже совсем неловко. Как собаки из будки лают, по примеру хабалки - Машки Захаровой

xrmosom 05 января 2019 | 16:16

Украине необходимо быть независимой во всех планах.Но,боюсь в данное время это невозможно.

a_buvgrobu 05 января 2019 | 16:20

Ну что, каклы, дождались ответ от турецкого султана? Сала теперь низзя, сосите томос.))

d_uce 05 января 2019 | 16:22

Аминь!
Дякуємо Отче Варфоломій! Дякуємо пане Презедент!
(надеюсь понятен славянский, не?)
Теперь, в самый раз, поднять вопрос на каком основании, так называемая РПЦ во главе с неким гражданином Гундяевым, совершают богослужения и собирают бабло с миллионов доверчивых простаков. На лицо факт мошенничества в крупных размерах. Какое отношение данная организация имеет к православной Церкви? Кто их уполномочил и не являются ли они самосвятами и самозванцами?

kadetkl 05 января 2019 | 16:30

d_uce: Про веру предков слышал? Про любовь к Родине? Тебе завтра бумагу напишут, что твоя мать не в ту церковь всю жизнь ходила, отречёшься от неё?

ai65_qi60 05 января 2019 | 16:25

Украина становится независимым государством. Мы же Россия с упавшей экономикой всё больше попадаем в зависимость от стран с развитой экономикой: Европы, США, Японии и Китая. В марте в Украине состоятся выборы и украинцы сами выберут своего Президента. Нам россиянам об этом лишь стоит мечтать.

kadetkl 05 января 2019 | 16:32

ai65_qi60: Ой не лечат теперь болезных. Какая каша в такой голове.

pulalala 05 января 2019 | 16:26

По такому случаю РПЦ-ФСБшные монахи уже тырят святые мощи в Лавре и везут в рашку.
Мощи и помогут этим чертям копыта отбросить.

skanon 05 января 2019 | 16:27

Нелегитимная самозванная РПЦ страшно завидует УПЦ - у неё же, вообще, никакой бумаги, кроме туалетной, нет! Теперь место её - у параши, т. е., на задворках православного мира. Но, она сама себя туда завела, обслуживая сначала княжеский феодализм, затем поочерёдно: царское самодержавие, тоталитарный большевизм и авторитарный капитализм.

epynda 05 января 2019 | 16:29

А ведь это мог бы сделать и Кирилл......
Это было просто очевидно, что надо было сделать ЭТО.....

svoi216 05 января 2019 | 16:31

Вместо того чтобы вставлять палки в колеса Украине Кириллу надо бы узаконить РПЦ и получить наконец томос. А то как то негоже оставаться без правового документа.

pravdatut 05 января 2019 | 16:32

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии православной церкви Украины
Церемония прошла в храме Святого Георгия.
Если бы РПЦ была независимой от государства церковью, то она бы возглавила процесс предоставления автокефалии украинской церкви.

felik23 05 января 2019 | 16:34

Поздравляем украинцев! Слава свободной Украине!

evial 05 января 2019 | 16:35

Как-то мне все это абсолютно пофигу. Хорошо быть атеистом, вся эта мышиная возня ничего, кроме иронической улыбки не вызывает

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