Константинопольский патриархат предоставил автокефалию Украинской православной церкви
Патриарх Варфоломей подписал соответствующий указ. Как ожидается, завтра томос будет передан предстоятелю Православной церкви Украины, митрополиту Епифанию.
В РПЦ независимость Украинской церкви не признают. Подписанный указ – это всего лишь бумага, которая является результатом неуемных политических и личных амбиций, — сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.
Легойда добавил, что некоторые украинские политики с помощью Вселенского патриарха безрезультатно попытались украсть у миллионов людей на Украине приближающийся праздник – Рождество.
Комментарии35
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kotbajune 05 января 2019 | 16:04
Томос автоФекальный (по слову Порошенко на митинге),
после отстоя требуйте долива!!!!
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!
kypykyky 05 января 2019 | 16:12
завыли проплаченные. так и прут заповеди..
pattrick1 05 января 2019 | 16:13
Подписанный указ – это всего лишь бумага, которая является результатом неуемных политических и личных амбиций...
На моей памяти это первый случай, когда бы американцы создали новую церковь на территории колонии, чтобы вашингтонская марионетка победила на выборах президента.
polikarpich 05 января 2019 | 16:27
pattrick1: Молодой ты ишшо. Ничего, зато увидишь, как на территории России будет создана новая "церковь", независимая от христианства вообще, а существующая только благодаря "скрепам" и имперским амбициям сцарька. Конечно же, самая правильная и истинная! :-))))))))
serhio_25__ 05 января 2019 | 16:25
kypykyky: ""завыли проплаченные. так и прут заповеди.. "" - как самокритично
pravdatut 05 января 2019 | 16:35
kotbajune: исчезни грязь портяночная.
harra 05 января 2019 | 16:04
А могилы то теперь тоже выкапывать начнут... Ибо не по тем канонам захоронены?....
zibex 05 января 2019 | 16:06
Очень злятся на России
Все теперь наоборот.
Центр Руси вернулся в Киев
После рашенских болот
kotbajune 05 января 2019 | 16:07
zibex:
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше!!!!!
kadetkl 05 января 2019 | 16:12
zibex: Сначала Константинополь потеряли, а теперь и Киев.
serhio_25__ 05 января 2019 | 16:23
kadetkl: Что-то я не понял, кто потерял Константинополь? И Киев?
Турки захватили Константинополь в 1453г у Византийской империи и с тех пор никому его не отдавали.
Киев независим с 1991г. Вот тогда СССР его потерял. Думаешь надо захватить назад?
kadetkl 05 января 2019 | 16:25
serhio_25__: Думаю. А Киев теперь турецкая митрополия.
ai65_qi60 05 января 2019 | 16:27
zibex: А зато мы новый пистолет сделали! Вернее, испытали.
ppvngavr 05 января 2019 | 16:10
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ 15-ой ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ - ПЦУ
"Москва - Третий Рим, а Четвертому не бывати" - гениальное пророчество старца Филафея.
В нем "Четвертому не быть" - ключевая составляющая!
Отныне центр Православия переместился во Второй Рим - Константинополь!
Об этом читайте в публикации "Второй церковный разрыв": https://www.proza.ru/2018/10/16/531
testmeter 05 января 2019 | 16:20
ppvngavr: "Отныне центр Православия переместился во Второй Рим - Константинополь" ///
Откуда это он переместился? Из Москвы? Когда это и с каких это пор он там находился? Центр православия где был, там и остался.
Это центр Руси вернулся в Киев после почти пяти веков угро-монгольского Рашастанского ига.
PS: Очень раздражает постоянная навязчивая реклама ваших беспомощных глупеньких статеек. Вы, конечно, хотите лучшего, но вам еще учиться и учиться...
parasuk_ 05 января 2019 | 16:24
testmeter: Вы теперь не русь, а пцусь :) А сколько крику было: мы русь-украина, ко-ко-ко. у нас будет свой патриарх, ко-ко-ко... Правда филарета жалко немного, так опозориться на старости лет.
testmeter 05 января 2019 | 16:32
parasuk_: Да, мы русь-украина и у нас будет свой Патриарх. Филарет сам предложил на Соборе своего ученика Епифания. А вот патриаршество Кирилла Гундяева теперь под большим вопросом. Если РПЦ продолжит свою дурацкую линию поведения, она точно заведет их прямо под анафему. Настоящую, а не гундяевскую
kadetkl 05 января 2019 | 16:36
testmeter: Опять патриарх самоназначенный будет? Митрополия у Вас в секте!
polikarpich 05 января 2019 | 16:37
parasuk_: Да вроде бы позоритесь здесь только вы со своими уважаемыми коллегами. :-)
За полным отсутствием аргументов и вообще каких-либо мыслей вы здесь уже с этим "пэцэу" всю плешь прогрызли. "Эрпэцэ" лучше звучит, что ли? Или вы второй И.-С. Бах какой-нибудь и тонко чувствуете отличие равномерно-темперированного строя от натурального?
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 16:15
Оторвали гундяева от украинской титьки.
pulalala 05 января 2019 | 16:30
aleks50:
а гундяй пожаловался на Украину самому!!!! Папе.
просил сиську вернуть....
и Папа отказал......... Горе!!!!
woodworld 05 января 2019 | 16:16
За РПЦ прям уже совсем неловко. Как собаки из будки лают, по примеру хабалки - Машки Захаровой
xrmosom 05 января 2019 | 16:16
Украине необходимо быть независимой во всех планах.Но,боюсь в данное время это невозможно.
a_buvgrobu 05 января 2019 | 16:20
Ну что, каклы, дождались ответ от турецкого султана? Сала теперь низзя, сосите томос.))
d_uce 05 января 2019 | 16:22
Аминь!
Дякуємо Отче Варфоломій! Дякуємо пане Презедент!
(надеюсь понятен славянский, не?)
Теперь, в самый раз, поднять вопрос на каком основании, так называемая РПЦ во главе с неким гражданином Гундяевым, совершают богослужения и собирают бабло с миллионов доверчивых простаков. На лицо факт мошенничества в крупных размерах. Какое отношение данная организация имеет к православной Церкви? Кто их уполномочил и не являются ли они самосвятами и самозванцами?
kadetkl 05 января 2019 | 16:30
d_uce: Про веру предков слышал? Про любовь к Родине? Тебе завтра бумагу напишут, что твоя мать не в ту церковь всю жизнь ходила, отречёшься от неё?
ai65_qi60 05 января 2019 | 16:25
Украина становится независимым государством. Мы же Россия с упавшей экономикой всё больше попадаем в зависимость от стран с развитой экономикой: Европы, США, Японии и Китая. В марте в Украине состоятся выборы и украинцы сами выберут своего Президента. Нам россиянам об этом лишь стоит мечтать.
kadetkl 05 января 2019 | 16:32
ai65_qi60: Ой не лечат теперь болезных. Какая каша в такой голове.
pulalala 05 января 2019 | 16:26
По такому случаю РПЦ-ФСБшные монахи уже тырят святые мощи в Лавре и везут в рашку.
Мощи и помогут этим чертям копыта отбросить.
skanon 05 января 2019 | 16:27
Нелегитимная самозванная РПЦ страшно завидует УПЦ - у неё же, вообще, никакой бумаги, кроме туалетной, нет! Теперь место её - у параши, т. е., на задворках православного мира. Но, она сама себя туда завела, обслуживая сначала княжеский феодализм, затем поочерёдно: царское самодержавие, тоталитарный большевизм и авторитарный капитализм.
epynda 05 января 2019 | 16:29
А ведь это мог бы сделать и Кирилл......
Это было просто очевидно, что надо было сделать ЭТО.....
svoi216 05 января 2019 | 16:31
Вместо того чтобы вставлять палки в колеса Украине Кириллу надо бы узаконить РПЦ и получить наконец томос. А то как то негоже оставаться без правового документа.
pravdatut 05 января 2019 | 16:32
Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии православной церкви Украины
Церемония прошла в храме Святого Георгия.
Если бы РПЦ была независимой от государства церковью, то она бы возглавила процесс предоставления автокефалии украинской церкви.
felik23 05 января 2019 | 16:34
Поздравляем украинцев! Слава свободной Украине!
evial 05 января 2019 | 16:35
Как-то мне все это абсолютно пофигу. Хорошо быть атеистом, вся эта мышиная возня ничего, кроме иронической улыбки не вызывает