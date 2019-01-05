Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в австралийском Брисбене
Он одержал победу над французом Жо-Вильфридом Цонга. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:2. Турнир завершится завтра.
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Он одержал победу над французом Жо-Вильфридом Цонга. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:2. Турнир завершится завтра.
Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…
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