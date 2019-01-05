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15:34, 05 января 2019

Ракеты, изготовленные предприятиями Роскосмоса, планируется запустить в этом году 45 раз

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Он уточнил, что в это число входят, в том числе, испытательные пуски баллистических ракет. Источник добавил, что 45 – это вдвое больше, чем в прошлом году.

Комментарии

23

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sensei54 05 января 2019 | 15:38

Пожелаем удачи. Мне лично надоело читать об авариях.

sorswen 05 января 2019 | 15:41

sensei54:
Это стёб такой?? Аварии потому и случаются, что весь баблос идет на ракеты, на потеху хуйлу. А у МЧС-ников, как выясняется, даже квадрокоптеров нет.

sensei54 05 января 2019 | 15:50

sorswen: Нет, не стеб. И аварии случаются вовсе не поэтому.
Ракеты делать некому. Старики померли, а те, кто их "зацепил", все разбежались.

sorswen 05 января 2019 | 15:52

sensei54:

ну значит ты дебил конченный. и судьба твоя - доедать хрен без соли. и случится это довольно-таки скоро..

sensei54 05 января 2019 | 15:59

sorswen: Дурак ты, братец.

zhrv 05 января 2019 | 16:37

sensei54: - "Ракеты делать некому. Старики померли, а те, кто их "зацепил", все разбежались."

Скажу честно... Дебильный комментарий человека, не понимающего, что такое технологический процесс и системы контроля качества. По нему выходит, ракеты собирали на коленке самородки земли русской, и только им мы обязаны теми космическими достижениями.

dmast79 05 января 2019 | 15:43

sensei54: А об успешных пусках Эхо и не пишет.
Но - вдвое больше пусков, чем в 2018 - это сильно. Видимо, активно будут испытывать военную баллистику. Сармат полететь должен.

sorswen 05 января 2019 | 15:46

dmast79:

мне вот интересно. у пригожинских портянок наверняка есть бабушки-дедушки, которые хрен без соли доедают, глядя эти мультики про ракеты

dmast79 05 января 2019 | 15:57

sorswen: Лучше глядеть на ракеты, чем на нерусских олигархов и их наглые рожи, как при Ельцине. И про хрен без соли - это на украину - там ни ракет, ни нормальных пенсий. Наши пенсы (кто хорошо работал, а не водку жрал всю жизнь) - вполне себе могут и мясцо, и рыбку, и маслице. 6000 гривен если на ваши, или 200 баксов - не густо, но и не пусто!

alehan22748 05 января 2019 | 16:16

dmast79: $200??? :)))))))
Вдвоем в хорошем ресторане поужинать ОДИН раз. Ну, может в мухосранске где ты находишься - чуть дешевле...:)))
Он еще этими $200 похоже гордится! пипец;(((( а может и правда смотря с чем сравнивать? Если базовая точка - обосанные панельные дома , рвущиеся от газа, невкусная, просроченная еда и дешевый алкоголь , то и $200 кажется неплохо, а?

dmast79 05 января 2019 | 16:20

alehan22748: Минимальная пенсия в России составляет 8703 рублей (139 долларов). В Украине – 1373 гривны (52 доллара). Разница 167% в пользу России.
Средняя пенсия в России составляет 14137 рублей (226 долларов), в Украине – 2480 гривен (94 доллара). Разница 140% в пользу России.
Средняя разница пенсий (на основании сложения разницы минимальных и средних показателей) 153,5% в пользу России.
Однако для понимания общей картины необходима информация о ценах. Известно, что в Украине, как правило, более дешевые продукты питания, однако это отчасти нивелирует стоимость коммунальных услуг, особенно в отопительный период.
Для общего представления стоит обратить внимание на данные по средним ценам с таких источников, как государственная служба статистики Украины и Федеральная служба государственной статистики России.
Тушки куриные в России в среднем обойдутся в 122 рубля за 1 кг (1.95 доллара), в Украине – 53.9 гривен (2.06 доллара).
Говядина в России – 321 рубль (5.14 долларов), в Украине – 114.3 гривен (4.36 доллара)
Хлеб в России – 45 рублей за 1 кг (72 центов), в Украине – 18 гривен за кг (69 центов)
Пшено в России – 32.75 рублей за кг (52 цента), в Украине – 14.97 гривен (57 центов)
Бензин 92 в России – 42 рубля (67 центов), в Украине – 28.58 (1,09 долларов).

polikarpich 05 января 2019 | 15:49

dmast79: Главное, чтобы по башке никого не звездануло. А толку и пользы от этих всех трубок с порохом - нуль целых и хрен десятых.

dmast79 05 января 2019 | 16:00

polikarpich: Скажи об этом людям, работающим на оборонных заводах. Или ты всех в торгаши-барыги-челноки опять хочешь низвести, как в 90-е? Да и не мешают никому, кроме русофобов - эти "трубки с порохом".

polikarpich 05 января 2019 | 16:13

dmast79: Да нет, как раз наоборот, хочу, чтобы хотя бы скрепки с кнопками производить научились заново. Не всё же челночеством пробавляться и любоваться фейервеками, типа "Булавы".

dmast79 05 января 2019 | 16:24

polikarpich: предприятия, умеющие делать ракеты - вполне могут наладить произвоство скрепок, а вот наоборот - далеко не всегда. И потеряв ряд уникальных компетенций в 90-е, когда вместо ракет либерасы задумали делать кастрюли - мы в результате остались и без ракет, и без кастрюль, и даже без скрепок... Не говоря уже о том, что килограмм проданного за рубеж истребителя стоит куда дороже килограмма купленных в Китае скрепок. Я ясно выразил свою мысль?

sensei54 05 января 2019 | 15:54

dmast79: Сармат полететь должен.
.................................................................
Должон, должон. Прекрасное слово. Любого злопыхателя с ног валит.
"Булава", вона, лет десять, тоже как "должон". И ничего.

dmast79 05 января 2019 | 16:02

sensei54: Бросковые уже прошли.
Булава - на вооружении.
А знаменитый четырёхракетный залп Булавы эхо конечно проигнорило, но есть же и более солидные источники! Видос - заглядение!

sceptik 05 января 2019 | 16:25

dmast79: //Видос - заглядение!//

На хлеб себе намазал?

dmast79 05 января 2019 | 16:30

sceptik: Это вы сегодня термос с автофекалием будете пытаться намазать. С предсказуемым результатом! ))

endemic 05 января 2019 | 15:43

Получи, Илон Маск! Ты-то каждую свою ступень по 45 раз не посадишь!

katamaran 05 января 2019 | 15:56

Наш Роскосмос, самый раскосмический в мире!

sasass 05 января 2019 | 16:06

Российская власть рисуется ложными идеями , но без умственной деятельности......

vbsvob 05 января 2019 | 16:07

В 2018 году Китай произвёл 39 космических запусков, в т.ч. 1 неудачный, США - 34, РФ - 20.
Портфель заказов Роскосмоса уменьшается. Наверное, будут испытывать "новогодние подарки," стратегические ракеты.

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