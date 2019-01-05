Ракеты, изготовленные предприятиями Роскосмоса, планируется запустить в этом году 45 раз

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Он уточнил, что в это число входят, в том числе, испытательные пуски баллистических ракет. Источник добавил, что 45 – это вдвое больше, чем в прошлом году.