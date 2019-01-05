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15:33, 05 января 2019

Британскую королевскую семью пытаются вовлечь в антироссийскую кампанию, утверждает посольство нашей страны в Лондоне

Такие выводы дипломаты сделали после выхода сегодняшних газет Daily Mirror, Sun, Daily Mail, а также других популярных изданий, — пишет агентство ТАСС. В субботних выпусках газеты со ссылкой на источники сообщили, что британский принц Гарри будет присутствовать на предстоящих в Норвегии военных учениях, цель которых – отработать действия на случай российского вторжения. Согласно этим данным, учения должны пройти в ближайшие несколько недель и якобы официально о визите принца в Норвегию, и о его роли в маневрах объявлять не планируется.

Комментарии

16

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s_vlad 05 января 2019 | 15:43

А они , что не британцы ?)) Почему у них должно быть положительное отношение, за какие такие заслуги ?))

zapadnay 05 января 2019 | 16:01

Принц Гарри, военный, насколько мне известно, бывал в горячих точках, например в Афганистане. А принц Уильям служил в спасательной авиации. И помнится, даже участвовал в спасении российских моряков (рыбаков).
А хде сыночки наших начальников, которые даже ни разу не принцы? Они усе в банках, да в газпроме с нефтегазом и тому подобное.

proletarian74 05 января 2019 | 16:13

zapadnay:
Да уж, славно постреляли в Афганистане натовские вертолетчики по мирным людям.. Херои одно слово..
Про наших согласен, блядство это..

sensei54 05 января 2019 | 15:45

Он боевой летчик, майор, если не ошибаюсь.
Какой же дурак на его месте откажется присутствовать на учениях?

zibex 05 января 2019 | 15:47

А что хотела чекистская хунта получить в ответ на свои агрессивные действия?

vladimir1967 05 января 2019 | 15:54

Здесь антироссийская компания только в мозгах кремлевских дипломатов.

stefford 05 января 2019 | 15:54

А британская королевская семья ну просто по уровню айкью не достиггла младенческого возраста... Их втянуть куда-нибудь, что ребенку конфетку дать

black_velvet 05 января 2019 | 15:54

ТАСС - самый независимый и объективный источник информации на Земле.

nikvol 05 января 2019 | 16:08

Британия - самый последовательный многовековой враг России.

aleksandr39 05 января 2019 | 16:12

nikvol: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ и правительства так любят жить в Британии .

nikvol 05 января 2019 | 16:29

aleksandr39: Они не поэтому так любят жить в Британии, а потому, что Сталина нет. Пока.

oleg_kievlyanin 05 января 2019 | 16:17

nikvol: //Британия - самый последовательный многовековой враг России.//
Самый последовательный враг России- это сама Россия.

oleg_kievlyanin 05 января 2019 | 16:15

"Англичанка гадит"

alex_melnikov Алексей Мельников 05 января 2019 | 16:18

Посольство России в Британии во главе с Яковенко - одно из тупейших и агрессивных российских посольств в мире, во главе. По агрессивной тупости с ним может сравниться только посольство России в США во главе с послом Антоновым.

pulalala 05 января 2019 | 16:20

Брешут.
Насамделе Елизавета ( в русском миру Лизка) - лучшая подружка Вовки.
Лиза как-то даже научилась вязать, ожидая Вовку на аудиенцию, на которую тот припозднился часа на два.
И какие красивые узоры у Лизы получались....

zhrv 05 января 2019 | 16:28

- "Британскую королевскую семью пытаются вовлечь в антироссийскую кампанию, утверждает посольство нашей страны в Лондоне"

Ну да, "посольству нашей страны" интереснее и легче защищать королевскую семью Британии, от Британии же.

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