- "Британскую королевскую семью пытаются вовлечь в антироссийскую кампанию, утверждает посольство нашей страны в Лондоне"

Такие выводы дипломаты сделали после выхода сегодняшних газет Daily Mirror, Sun, Daily Mail, а также других популярных изданий, — пишет агентство ТАСС. В субботних выпусках газеты со ссылкой на источники сообщили, что британский принц Гарри будет присутствовать на предстоящих в Норвегии военных учениях, цель которых – отработать действия на случай российского вторжения. Согласно этим данным, учения должны пройти в ближайшие несколько недель и якобы официально о визите принца в Норвегию, и о его роли в маневрах объявлять не планируется.