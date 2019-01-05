Прокуратура начала проверку после отравления детей на базе отдыха в подмосковной Истре

В больницу доставлены шесть человек. глава городского округа Андрей Вихарев сообщил агентству ТАСС, что дети отравились в лагере «Красная гвоздика», учрежденном правительством Москвы. Причиной госпитализации могла стать кишечная инфекция. По данным пресс-службы муниципалитета, в лагере проводятся сборы танцоров и спортсменов из разных регионов в возрасте от 10 до 15 лет. Всего в «Красную гвоздику» приехали около двухсот детей.