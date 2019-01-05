Тропический ураган Пабук унес жизни, по меньшей мере, трех человек в Таиланде

Об этом сообщила газета «Бангкок пост». Издание отмечает, что непогода вызвала ливни, сильные волны и порывистый ветер в южной части королевства. Между тем, метеорологический департамент Таиланда сообщил, что Пабук ослаб до самой низкой категории тропического циклона. В Сиамском заливе и Андаманском море сохраняется предупреждение о волнах высотой до пяти метров.