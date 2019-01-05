Пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске выплатили более 27 миллионов рублей
Это чуть больше 40% от общей суммы, сообщает пресс-служба губернатора. Она также отмечает, что на расчетный счет помощи пострадавшим поступил 21 миллион.
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Это чуть больше 40% от общей суммы, сообщает пресс-служба губернатора. Она также отмечает, что на расчетный счет помощи пострадавшим поступил 21 миллион.
Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…
Комментарии4
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s_vlad 05 января 2019 | 15:46
Копейки,в сравнении с коррупцией и воровством чиновников !!
tanber 05 января 2019 | 15:49
Бедные люди! Так никогда и не узнают почему погибли их родственники! Раздадут копейки скажут им пошли вон! Зато мы встали с колен и очутились по колено в дерьме!
ed10075 05 января 2019 | 15:53
Подачка от клептократов.
vbsvob 05 января 2019 | 16:21
А где полный, прозрачный отчёт о пожертвованиях? Сколько пожертвовали, сколько дошло до пострадавших, сколько к мохнатым рукам прилипло?