Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии православной церкви Украины
церемония прошла в храме Святого Георгия в Стамбуле. Как ожидается, завтра томос передадут представителям Украинской церкви. В РПЦ заявили, что подписанный указ не обладает никакой канонической силой.
Комментарии37
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sandro_007_ 05 января 2019 | 15:37
Прости им, Господи, ибо не ведают что творят!
poluputing 05 января 2019 | 15:45
sandro_007_: не простит Бог вам, каиновому племени, убийства украинцев. Не простит вашего подлого захвата Крыма и ещё многого вами творимого
prof57 05 января 2019 | 15:48
poluputing: А какой именно? Полученный вами из рук ЦРУ?....
kotbajune 05 января 2019 | 15:49
Томос автоФекальный (по слову Порошенко на митинге),
после отстоя требуйте долива!!!!
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danko_wurda 05 января 2019 | 15:55
poluputing: где старуха данко1 спец по вселенским патрархам?
gs1112 05 января 2019 | 15:56
Господь смиловствовался над Украиной. Если бы не его защита, а гордыня не заслонила бы глаза Гундяеву, то Онуфрий со своими епископами пошли на объединение и получили бы большинство в новой объединенной Украинской церкви.и своего метрополита. Но слава тебе Боже.епископы из РПЦ оказались полными идиотами не способными усмирить свою гордыню. Теперь у Украины есть своя объединенная и очищенная от ФСБной сволоты церьковь. Благодарим тебе Боже!
kadetkl 05 января 2019 | 15:59
gs1112: Перечитай тобой написанное, дурень. Где у тебя ОБЪЕДИНЁННАЯ?
stopkran1969 05 января 2019 | 15:46
sandro_007_: ну, может и гуня поверит в Бога и всей сектой шагнут в православие
zibex 05 января 2019 | 15:41
Слава Украине!
kadetkl 05 января 2019 | 15:46
zibex: Крестись уж на перевёрнутое распятие.
zibex 05 января 2019 | 15:49
kadetkl: а ты крестись на икону Сталина который создал безблагодатную РПЦ МП!
kadetkl 05 января 2019 | 15:56
zibex: И где была бы Ваша Украина без Сталина и Ленина? А веру предков не гоже в угоду нехристям и клятвопреступникам отдавать.
kuzma36 05 января 2019 | 16:02
zibex: Ну счас заживете!!!!!!!!!
Смотрю на твою рожу и думаю,где вы беретесь идиоты подобные!!!!
Это надо быть полным кретином,как твой Парубий!
kotbajune 05 января 2019 | 16:02
zibex:
Да, да - Сала Украине и Хероям сала и автоФекалий побольше!!!
mark60n 05 января 2019 | 16:36
zibex: Русские, живущие в Евросоюзе, всегда рады увеличению количества русскоязычных беженцев из республик бывшего СССР, т.к. это снижает стоимость работников. Поэтому, пусть себе русофобствуют, всё равно, даже в Евросоюзе им придётся работать на россиян и кормиться из русских рук русскими деньгами.
Слава Украине!
Слава Прибалтике!
Слава Молдове!
dennik 05 января 2019 | 15:42
В РПЦ, владеет силой только подпись ФСБ :-)))))
zztop1960 05 января 2019 | 15:48
dennik: У РПЦ даже Томоса нет , только Томос от КГБ
zztop1960 05 января 2019 | 15:53
dennik: Митрополит Рижский и всея Латвии ( ЛПЦ МП ) Александр, он же Александр Иванович Кудряшов был завербован в 1982 году сотрудником 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР Александром Ищенко, который присвоил своему агенту псевдоним "Читатель". Своему куратору митрополит Александр поручил управлять реституционной собственностью. Бывший уполномоченный по делам религий при Совете министров, экс-подполковник КГБ Александр Ищенко ( Aleksandrs Iščenko ) для этой цели создал две коммерческие организации. В частности, по сведениям Сrediweb.lv, в феврале 1992 года была создана фирма (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) "FONDS PC", а затем, в октябре 1993 года - "FONDS-LC".
kadetkl 05 января 2019 | 16:02
zztop1960: Ты уж сразу Филарета признания поищи. Что тебе до рижского то, если у главного раскольника клейма не где ставить.
parasuk_ 05 января 2019 | 16:15
zztop1960: Стесняюсь напомнить, но президент незалежной литвы тоже была агентом кгб. Еще в те времена, когда работала проституткой в прибалтийской ;)
pravdatut 05 января 2019 | 15:43
Если бы Москва, Кирилл были цивилизованным миром, то они должны были возглавить и благословить возрождение, возвращение автокефальной церкви Украине ! Но, увы.!
zibex 05 января 2019 | 15:52
pravdatut:
Очень злятся на России
Все теперь наоборот.
Центр Руси вернулся в Киев
После рашенских болот
kadetkl 05 января 2019 | 16:07
zibex: Сначала Константинополь потеряли, а теперь и Киев.
marchuk 05 января 2019 | 15:44
Досвиданья, наш ласковый миша
kadetkl 05 января 2019 | 15:49
marchuk: Уж прощайте побыстрее тогда. Без таких Украина чище будет.
ed10075 05 января 2019 | 15:47
Поздравления украинцам.
endemic 05 января 2019 | 15:48
Томос Андерс вырывался и плакал.
krestianin_067rus Михаил Никитин 05 января 2019 | 15:50
«РПЦ заявили...» когда-то коммуняки заявляли, что коммунизм наступит! Главное прокукарекать, а там ... :)))
unprejudiced 05 января 2019 | 15:51
Ну что укры, каково вам оказаться в рабстве у турецких хозяев? Вам паже статуса патриархата не дали, только митрополия, то есть подчинение у варфоломея )) Бу га га. А на лавру в Киеве можете не смотреть, она в собственности у РПЦ поэтому вам её не видать.
zztop1960 05 января 2019 | 15:59
unprejudiced: А на лавру в Киеве можете не смотреть, она в собственности у РПЦ поэтому вам её не видать. ????? Вообще то Лавра в собственности государства
unprejudiced 05 января 2019 | 16:22
zztop1960: "Владельцем Почаевской лавры, к примеру, числится религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра" - юридическое лицо, подчиняющееся Московскому патриархату. Иными словами, объекты недвижимости Почаевской лавры находятся в частной собственности, что подтверждается данными Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
Приватизация Почаевской лавры была проведена в период нахождения на посту премьер-министра страны Виктора Януковича. В июле 2003 года он подписал распоряжение кабинета министров об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного заповедника зданий Почаевской Свято-Успенской лавры. В их число входили Успенский и Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольни и надвратный корпус.
Томос - не основание для передела имущества
Одна из важнейших святынь православия - Киево-Печерская лавра фактически разделена на две части: нижнюю и верхнюю лавры. В 1988 году в связи с празднованием тысячелетия крещения Киевской Руси правительство УССР передало церкви территорию Дальних пещер лавры.
В июле 2013 года Кабинет министров Украины под руководством премьера Николая Азарова передал 79 зданий и сооружений лавры, среди которых были лабиринты Ближних и Дальних пещер, в безвозмездное пользование юридическому лицу "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь)", находящемуся в подчинении Московского патриархата. Так что в настоящее время вся Нижняя лавра находится в собственности УПЦ МП.
Так называемая Верхняя лавра до сих пор остается в государственной собственности в управлении министерства культуры Украины. Она признана Национальным историко-культурным заповедником, внесенным в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. По разным оценкам, это лишь 15-20 процентов территории Киево-Печерской лавры.
tamariskk 05 января 2019 | 15:52
Последняя срока Томоса: "...для вечного доказательства и постоянного представления."
kadetkl 05 января 2019 | 16:10
tamariskk: Отменить любой томос после третьей рюмки ничего не стоит, спросите у Пети с Варфоломеем.
harra 05 января 2019 | 16:01
А могилы то теперь тоже выкапывать начнут... Ибо не по тем канонам захоронены?....
alex949 05 января 2019 | 16:02
Томос Украине — бумага, являющаяся результатом неуёмных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой.
Ни одна православная церковь мира не признала томос !
vargor 05 января 2019 | 16:04
Сколько коррупционер Порошенко заплатил коррупционеру Варфоломею за бесовский томос украинским раскольникам?
felik23 05 января 2019 | 16:37
Поздравляю украинцев! Слава свободной Украине!