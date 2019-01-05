Умер актер Иван Бортник

Народному артисту было 79 лет. По словам близких артиста, скорее всего, причиной смерти стал тромб. Почти всю жизнь Иван Бортник проработал в Театре на Таганке, — отметил в интервью «Эху» директор музея этого театра Юрий Доронин.

Бортник известен ролями в таких фильмах, как «Иван да Марья», «Старшина», «Родня», «Объяснение в любви». Одна из самых известных его ролей – бандит по прозвищу Промокашка в картине «Место встречи изменить нельзя».

Церемония прощания с артистом пройдет в Театре на Таганке 8 января.