Прокуратура начала проверку по факту отравления детей на базе отдыха в подмосковной Истре

Прокуратура проведет проверку по факту пищевого отравления детей на базе отдыха в подмосковной Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе прокуратуры Московской области.

«По поручению прокуратуры Московской области Истринская городская прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией детей, находившихся на базе отдыха, расположенной на поднадзорной территории», — сказали в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в субботу шестеро несовершеннолетних постояльцев базы были доставлены в больницу.