Прокуратура начала проверку по факту отравления детей на базе отдыха в подмосковной Истре
Прокуратура проведет проверку по факту пищевого отравления детей на базе отдыха в подмосковной Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе прокуратуры Московской области.
«По поручению прокуратуры Московской области Истринская городская прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией детей, находившихся на базе отдыха, расположенной на поднадзорной территории», — сказали в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в субботу шестеро несовершеннолетних постояльцев базы были доставлены в больницу.
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