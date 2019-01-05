Акция против массового сноса домов под названием «Протестная елка» проходит сейчас в московском районе Кунцево
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
«Люди проявляют солидарность, празднуют Новый год, хороводы водят, песни поют, но в то же время требуют от властей остановить варварскую реновацию в Кунцево, которая предусматривает снос 37 домов вопреки желанию большинства местных жителей», — сказал он.
Политик отметил, что всего в акции принимают участие около 200-250 человек. Среди них местные жители, а также социальные и политические активисты из других районов, в частности представители Моссовета, «Левого фронта», КПРФ, партии «Яблоко».
По словам С.Удальцова, участники акции, в том числе, обсуждают организацию новых митингов против реновации жилья в Кунцево во второй половине января.
«Граждане надеются достучаться до властей и вывести ситуацию на цивилизованный диалог вместо конфронтации, которая сегодня там присутствует», — заключил С.Удальцов.
Он добавил, что полиция наблюдает за мероприятием, но не вмешивается.
Протесты в Кунцево продолжаются уже более месяца. Ранее Верховный суд РФ признал законным реконструкцию района, в ходе который предполагается снос и расселение пятиэтажных домов и строительстве на их месте нового жилого комплекса группой компаний ПИК.
Комментарии6
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evgeny_biolog 05 января 2019 | 15:14
"Акция против массового сноса домов под названием «Протестная елка» проходит"
Надо не акции проводить, а ходить по улицам и петь:" Мы жертвою пали в борьбе роковой!" ...
compare 05 января 2019 | 15:22
evgeny_biolog: ты,биолог,явный плод ошибки и лишней стопки! проще,дебил.мля...говоришь,"кандидат"? уссяться и не вытираться,"конь-дидад"! попроще,не мог свою личинку мелкую "описать"? дебил.точно...
evgeny_biolog 05 января 2019 | 15:29
compare: А что-нибудь насчёт ёлки изречёте бессмертное?
compare 05 января 2019 | 15:20
правильно делают...иначе,мигом,все жители пятиэтажек,будут перемещены в "гетто"на окраины...Гарлем-курит в сторонке и сам удивляется.до чего он престижен и цел!
j_partizan 05 января 2019 | 15:25
Если бандитская власть задумала отобрать жильё, значит будет пытаться сделать это до конца, т.е. пока не отберёт или не сдохнет.
ulagai 05 января 2019 | 16:11
Ещё шариками белыми махать надо.А оккупанты уже готовят дубинки и титушек.Силы не равные.