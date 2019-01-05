Акция против массового сноса домов под названием «Протестная елка» проходит сейчас в московском районе Кунцево

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор Левого фронта Сергей Удальцов.

«Люди проявляют солидарность, празднуют Новый год, хороводы водят, песни поют, но в то же время требуют от властей остановить варварскую реновацию в Кунцево, которая предусматривает снос 37 домов вопреки желанию большинства местных жителей», — сказал он.

Политик отметил, что всего в акции принимают участие около 200-250 человек. Среди них местные жители, а также социальные и политические активисты из других районов, в частности представители Моссовета, «Левого фронта», КПРФ, партии «Яблоко».

По словам С.Удальцова, участники акции, в том числе, обсуждают организацию новых митингов против реновации жилья в Кунцево во второй половине января.

«Граждане надеются достучаться до властей и вывести ситуацию на цивилизованный диалог вместо конфронтации, которая сегодня там присутствует», — заключил С.Удальцов.

Он добавил, что полиция наблюдает за мероприятием, но не вмешивается.

Протесты в Кунцево продолжаются уже более месяца. Ранее Верховный суд РФ признал законным реконструкцию района, в ходе который предполагается снос и расселение пятиэтажных домов и строительстве на их месте нового жилого комплекса группой компаний ПИК.