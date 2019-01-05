В переговорах Японии и России по мирному договору настал решающий момент, заявил премьер-министр Синдзо Абэ
В переговорах Японии и России по мирному договору настал решающий момент, заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Гс. Во время встречи в Сингапуре, в ноябре прошлого года, Абэ договорился с президентом России Владимиром Путиным об активизации переговоров, о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года.
Комментарии16
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ly4_sveta 05 января 2019 | 15:16
Кинет, кинет чекист.))) Доверчивый и наивный японец.
aluksejsilver 05 января 2019 | 15:22
ly4_sveta: Да весь мир завидует России, что у неё такой мощный президент, на самом деле. Кроме рузумееться отечественной демшизы.
yralez 05 января 2019 | 15:26
ly4_sveta: именно так и думают и трясутся курильчане.
Счастье так близко.
alehan22748 05 января 2019 | 15:27
ly4_sveta: о нет, Японцы далеко не наивные ребята. Мощнейшая страна, с мощнейшей экономикой, в отличие от путинских свиней и нищебродов.
Пообещают... на словах:)))...инвестиций маленько в приморье, ну и что там не будет базы НАТО и заберут острова. А дальше посмотрим:)))
aluksejsilver 05 января 2019 | 15:42
alehan22748: От мертвого осла уши, японцы заберут.
dmast79 05 января 2019 | 15:16
А что такого решающего в данном моменте? Ещё лет 70 решать можно - нам что? нам времени не жалко.
aluksejsilver 05 января 2019 | 15:17
Давно пора мирный договор заключать, только острова тут не причем.
kp6ic 05 января 2019 | 15:17
неужели отдаст? гаденыши.
nehoroshiy 05 января 2019 | 15:37
kp6ic: жизнь такая штука, что уступив, получишь больше выгоды. Выгоду можно использовать для всей страны а можно и для личных интересов
yakutt86 05 января 2019 | 15:25
Мирный договор. А кто-то воюет?
vlabumur 05 января 2019 | 15:31
В эту ночь решили самураи.
Перейти границу у реки. (С)
Итить твою мать....... со всех сторон на нас нападают.
sasass 05 января 2019 | 15:33
Правильно , торопиться надо - пока эта воровская власть у власти..
income 05 января 2019 | 15:34
Если присоединять на Западе и отдавать на Востоке, то рано или поздно можно всей страной переехать в Европу, не? ))
sokol40 05 января 2019 | 15:48
Обаял Путин японцев. Им неведомо, что он прошёл в школе КГБ курс теории и практики вербовки.
И Нюх потеряли от возврата Курильских островов.
midnightblues 05 января 2019 | 15:52
И поплывут каяки с россиянами,переодетыми айнами в Японию целыми флотилиями
Так скоро все Россия превратится в Айнию
evial 05 января 2019 | 16:27
Пока Япония не предоставит реальных гарантий, что пиндосов на острова не допустят ни при каких условиях, никакой договор подписан не будет, это и ежу понятно. Так что Абэ, если он реально хочет получить Шикотан и Хабомаи сначала нужно с пиндосами договор переподписать, что на этих территориях они не имеют права появляться. И в Конституцию вписать, что эти территории официально объявлены демилитаризованной зоной.
В общем работы у него не на две недели, и даже не на год. Без соблюдения этих условий будет послан куда подальше очередной раз. Самое смешное в том. что он это прекрасно знает. Так что либо блефует, либо реально готов идти на серьезные уступки России