В переговорах Японии и России по мирному договору настал решающий момент, заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Гс. Во время встречи в Сингапуре, в ноябре прошлого года, Абэ договорился с президентом России Владимиром Путиным об активизации переговоров, о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года.