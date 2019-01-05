Томос об автокефалии украинской православной церкви подписан в Стамбуле

На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.

Документ подписал вселенский патриарх Варфоломей, просивший накануне всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой. Перед церемонией в патриаршем храме Святого Георгия состоялся короткий молебен с участием митрополита Епифания. В середине декабре именно он был выбран предстоятелем Православной церкви Украины на объединительном соборе.

Церковная делегация помолилась на украинском языке. Затем был развернут свиток с томосом, выполненным на пергаменте, и патриарх подписал его. Возглавивший официальную делегацию Петр Порошенко поблагодарил его святейшество за веру, любовь к Украине и ее народу, и гарантировал соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий. Кроме главы государства на церемонии были глава украинского МИД, спикер парламента и бывший президент Виктор Ющенко.

В ближайшее время томос будет переведен с греческого на украинский. Завтра его будут торжественно вручать митрополиту Епифанию. А 7 января в православное Рождество документ уже будет в Киеве.

В РПЦ уже заявили, что подписанный в Стамбуле томос не обладает канонической силой.