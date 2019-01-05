Томос об автокефалии украинской православной церкви подписан в Стамбуле
На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.
Документ подписал вселенский патриарх Варфоломей, просивший накануне всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой. Перед церемонией в патриаршем храме Святого Георгия состоялся короткий молебен с участием митрополита Епифания. В середине декабре именно он был выбран предстоятелем Православной церкви Украины на объединительном соборе.
Церковная делегация помолилась на украинском языке. Затем был развернут свиток с томосом, выполненным на пергаменте, и патриарх подписал его. Возглавивший официальную делегацию Петр Порошенко поблагодарил его святейшество за веру, любовь к Украине и ее народу, и гарантировал соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий. Кроме главы государства на церемонии были глава украинского МИД, спикер парламента и бывший президент Виктор Ющенко.
В ближайшее время томос будет переведен с греческого на украинский. Завтра его будут торжественно вручать митрополиту Епифанию. А 7 января в православное Рождество документ уже будет в Киеве.
В РПЦ уже заявили, что подписанный в Стамбуле томос не обладает канонической силой.
Комментарии64
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belovnikita 05 января 2019 | 15:07
гуньдяю, и его хозяину ху/лу провели Томосом по губам :-)
region62 05 января 2019 | 15:11
belovnikita: кожаный томос в очко всунули педерасту епифанию
kotbajune 05 января 2019 | 15:51
Томос автоФекальный (по слову Порошенко на митинге),
после отстоя требуйте долива!!!!
dmast79 05 января 2019 | 15:14
belovnikita: опять хохлам, как ослам - повесили морковку перед носом. Безвиз на хлеб намазать не удалось, теперь будут пытаться намазывать автофекалию.
parasuk_ 05 января 2019 | 15:17
dmast79: Верно. Осел это символ украинства. Разница в том, что ослу в конце дня все-таки дадут его морковку, а пересичный украинец идет спать голодным
kadetkl 05 января 2019 | 15:22
dmast79: На фото ручка в виде минарета и подписал справа налево по турецки? Посмотрим, как признают раскольников и клятвопреступников в мире. Зато на Украине теперь захваты пойдут храмов с человеческими жертвами. Да и Порошенко теперь бояться надо. Церковных фанатиков никто не отменял.
nelibermot27 05 января 2019 | 15:37
"Безвиз на хлеб намазать не удалось, "
Не соглашусь. Они получили именно то, что хотели - нелегально работать в Европе, а самые удачливые навсегда свалить из Неньки. По официальным данным вроде бы миллион в год отчаливает
alehan22748 05 января 2019 | 16:03
nelibermot27: kadetkl: parasuk_: dmast79: смотрю тема томаса бьет все рекорды на Эхе! Оговорюсь сразу что вообще то мне лично начхать на все это и что там на Украине у хохлов:()), но прикольно смотреть как у путинских свиней рвется пукан на части!!!
У вас портяны замечаю есть две стадии: либо вы как самое унылое говно, либо ж...па подгорает:)))
pauel1964 05 января 2019 | 15:15
belovnikita: Прекрасная новость для Украины.
dmast79 05 января 2019 | 15:18
pauel1964: Скажем так, типичная для украины новость, что порошенко что-то открыл. То сортир, то автобусную остановку, то неработающий аэроэкспресс... а теперь вот - церковь такого же уровня важности и влияния.
aleksandr39 05 января 2019 | 15:26
dmast79: Типичная новость для России,то "керченский " стрелок перестрелял всех учеников в школе ,то дом взорвался ,то боевики -наемники сбили "Боинг " ,то бензин дорожает ,то продукты .
protoukrop 05 января 2019 | 15:39
aleksandr39: Хохлам бы что-то вякать. Цену газа для населения вон за один раз на 25% подняли, Крым за один месяц в состав России отдали, по тысяче военнослужащих за один день под Илловайском и Дебальцево сгубили. Хохлы по мелкому не играют...
kadetkl 05 января 2019 | 15:26
pauel1964: Прямо таки для всей Ураины прекрасная новость?
pauel1964 05 января 2019 | 16:17
kadetkl: Для украинского государства, так скажем. Это вся украина?
kadetkl 05 января 2019 | 16:20
pauel1964: Такое согласие на Украине сейчас? Про Варфоломеевскую ночь слышали? Не дай Бог, конечно.
mikhail_spb_ 05 января 2019 | 15:08
Теперь патриарх Варфоломеев - личный враг нацдилера и лубянских попов.
sokal123 05 января 2019 | 15:21
mikhail_spb_: Агент Михайлов был невероятно близок к провалу .
klegg 05 января 2019 | 15:08
гундяй лососнул тунца
master_superanalitik 05 января 2019 | 15:14
klegg: mikhail_spb_: belovnikita:
Наконец-то! Свершилось! Теперь у России развязаны руки и понятно кто нам друг, кто нам враг, а кто не друг и не враг, а так. Сектанты остались сектантами, а православные украинцы - православными. Самое главное будет кому работать на стройках Сибири. А враги России пусть порадуются, ведь как только будут построены газопроводы с бандеровцами разговор будет другой. Слабохарактерные и запуганные вернутся в РПЦ, а все остальные пойдут воевать за Российскую Империю с врагами Российской Империи. Даже враги России имеют право умереть за Россию!
zonda_3 05 января 2019 | 15:27
master_superanalitik:
Больной ублюдок! Убить, своровать, соврать - столпы гундяево - путинского рюзьке мира . Иди подохни за режим
unprejudiced 05 января 2019 | 15:09
Собор епископов Польской Православной Церкви отказался признавать решение Константинопольского патриархата о восстановлении евхаристического общения с духовенством УПЦ КП.
Об этом сообщает греческое церковное агентство «Ромфеа».
По данным издания, 14 ноября 2018 года в Варшаве под председательством Блаженнейшего Архиепископа Польского Саввы состоялся Священный Синод Польской Православной Церкви, который рассмотрел ситуацию на Украине.
«Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской Православной Церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с „духовенством” так называемого Киевского Патриархата и так называемой „Автокефальной Православной Церкви”, которые в прошлом совершили много зла», — говорится в сообщении.
В ППЦ жалуются на самочинно организованные УПЦ КП приходы и монастырь на территории Польши. Там отмечают, что в Польской Церкви не признавали их прежде и теперь в «братское общение» только из-за патриарха Варфоломея принимать не собираются.
Короче ни одна церковь этот томос не признает, а без всеобщего признания это только лишь бумажка которой разве что подтереться можно
ostapba 05 января 2019 | 15:15
unprejudiced: юрыст???
Ты выпиши кремлевскому митрополиту Гундяеву доверенность..
На просьбу удочерить его российскую паству у матери городов русских.
А сам узнай,как можно вымолить прощение на возврат евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом...
Со своей стороны, Константинопольский патриархат пока еще не заявил, что он не разрывает евхаристического общения с Русской православной церковью...
Молись и кайся..
И все у тебя наладится на МАХ 34-46%
Даже..
dmast79 05 января 2019 | 15:23
ostapba: Мать городов Русских - Москва, а твой куев давно провинция - была польская, потом российская, теперь вообще не понятно чья - ибо никому особо не нужная.
polikarpich 05 января 2019 | 15:29
dmast79: Вообще-то Москва - головная боль городов русских. Выдь на улицу и спроси. Там тебе всё обскажут подробно, используя местные идиоматические выражения.
dmast79 05 января 2019 | 15:40
polikarpich: Не головная боль, а желанное место заработка и жизни. У кого головная боль - тем только опохмел поможет...но такие особо не нужны. Ни в Москве, ни у себя в мухосрансках.
able_seamans 05 января 2019 | 15:42
dmast79: Буг-га-га.... Слышь мышь форумная. То что МаЦква-мать городов русскАхь хорошо видно на всяких Байранах. Все исторически возвращается на свои места, Московия возвращается к своему историческому исламизму. А вас типа «русских патриотов» будут пользовать во все щели, что они уже делают. Ты еже носишь с собой дежурный вазелин чтобы отбиться от чеченов?
dmast79 05 января 2019 | 15:47
able_seamans: Дебилушко нацистское, это народы России всегда сообща всех нациков, раком ставили! А у меня жена мусульманка, что не мешает ей праздновать православные праздники, а мне - мусульманские. Да и ребята-мусульмане с Кавказа отлично себя показали на войне в Сирии, да и на Донбассе - как настоящие патриоты России!
polikarpich 05 января 2019 | 16:02
dmast79: Не по адресу. Нацисты как раз и заигрывали постоянно именно с мусульманами.
Кроме того, про нацистов и фашистов не тебе рассуждать. Привести твои недавние высказывания? Совсем запутался, болезный, в вопросе "Куда идёт Россия?" Вернее, катится.
dmast79 05 января 2019 | 16:09
polikarpich: С кем там заигрывали нацисты, мы знаем. Бандеровцев - охранников концлагерей помним. А большинство мусульман - в составе России с 16-18 веков! Моя вторая жена - казанская татарка, если не брать лёгкий восточный акцент во внешности - то не отличишь её от русской по менталитету, речи, привычкам и пристрастиям. Все проблемы с мусульманами, выросшими вне русско-советской культуры, но и они в большинстве своём, потихоньку "русифицируются", начинают называть "чурками" своих менее цивилизованных собратьев. Так что ничего в России не происходит такого, чего не было бы раньше. А раньше бывало, что до трети населения России составляли мусульмане (после присоединения Казани и Астрахани).
able_seamans 05 января 2019 | 16:02
dmast79: С дебилоидом нацистским я сейчас общаюсь, который во всех своих высеров указывает свою пренадлежность.
/А у меня жена мусульманка/
Черенок свой почикал себе, дабы мусульманка-жена уютно чувствовала себя с неверным?
/да и на Донбассе/
Что «патриоты России» а тем более с Кавказа ищут (а многие и искали) на украинском Донбассе, продвигали «Русский мир» и слово Божье? Вот и все что нужно знать о фашисткой РФ, которая под прекрытием борьбы с ним вторглась в соседне государство и своей пропагандой плодит туповатых ипланов типа тебя...
dmast79 05 января 2019 | 16:17
able_seamans: Черенки скоро вам повставляют, ваш новоизбранный поп обещал приобщить... )) У нас таких, кто смотрит обрезан ли черенок - я вообще не встречал. Никого это не парит, главное что бы стоял, и стоял на девок. И меня не парит, кто моя жена - татарка ли (а её дедушка кстати - чеченец), или кто - главное женщина добрая, хорошая жена и мать. А ты фапай на своё придуманное австрийцами "украинство". Но вот только не смей его навязывать никому, Донбасс именно потому и восстал, что нахрен не нужны там ваши вышиванки, бандеры и книги про копание морей.
sasass 05 января 2019 | 15:29
unprejudiced: Польская ПЦ капля в море по сравнению с Украинской...
unprejudiced 05 января 2019 | 15:30
sasass: факт остается фактом, для признания надо согласие всех церквей. А так пока новая секта имеет лишь статус митрополии под управление варфоломея, короче рабство у турков
mavviomy 05 января 2019 | 15:44
unprejudiced: это кто тебе такую чушь сказал? Ты специалист по церковному праву? Но Польская Православная Церковь это экзорхат РПЦ со Сталинских времен...Кстати, где кацапский Томос? Кацапы это самосвяты?
wrongway1 05 января 2019 | 15:12
Гундяй в бешенстве
n_eke_name 05 января 2019 | 15:27
wrongway1: Гундяй, перелогинься!
unprejudiced 05 января 2019 | 15:13
Полагаю России сейчас следует начать обсуждение введения на Украину миротворческого контингента по всей стране для защиты верующих, в том числе в Киев где российская Киево Печерская Лавра и для разрушения и уничтожения неугодных богу церквей украинской церкви.
able_seamans 05 января 2019 | 15:33
unprejudiced: Введи себе между булок что-нибуть. Только этим тебе остается удовлетворяться, ссыкливое диванное отродье..
dmast79 05 января 2019 | 15:51
able_seamans: А ты как удовлетворяешься, когда мечтаешь о возвращении Крыма? Ну теперь то точно подергиваешь на томос, от недостатка других возбудителей?
able_seamans 05 января 2019 | 16:29
dmast79: Вступился за бота из своего пригожинского петушатника, брат за брата, очко за очко?
Крым признан оккупированной частью Украины рашистами, всеми цивилизованными странами. В Крым не заходят даже крупнейшие банки и организации РФ, боясь попасть под санкции и это он российский? Бу-га-га... ))) Всему свое время и Крым вернется, мы не гордые, подождем «удобного момента».
dmast79 05 января 2019 | 16:34
able_seamans: Наоборот, страны мира, как и банки - ждут удобного момента что бы признать Крым российским и наконец стряхнуть с себя всю эту украинскую бадягу, отравляющую отношения России и мира. А косвенным признанием Крыма российским является хотя бы соблюдение государственных границ России в Крыму всеми странами, включая США и прихвостней. Только дефектные посылают свои утлые кораблики на убой, что бы узнать решимость России доказать кто в Крыму настоящий хозяин. ))
skanon 05 января 2019 | 15:13
А у нас зато - новый пистолет создан!
kiever 05 января 2019 | 15:26
Сенсация. Порошенко открыл новую турецко-сбушную секту, причём ведь наверняка турецким попам не из своих финансов слюнявил. А за счёт и так нищего стада скакавшего по майдану.. а вообще наверное со времен сталина, на постсоветском пространстве не было такого не прикрытого назначением властью своих попов и создание под себя церкви
poluputing 05 января 2019 | 15:56
kiever: главное, чтобы закрыл ФСБшно- кацапскую секту гундяя без томоса и совести
dmast79 05 января 2019 | 16:37
poluputing: Так же закрыл, как Крым и Донбасс "освободил"? )) Никто из истинно верующих, эту вальцмано-турецкую поделку за церковь не признает.
sasass 05 января 2019 | 15:26
Во времена беспредела и мракобесия проще всего прессовать народ , но очень глупо насаждать религию и подменять науку ею в ВУЗах во времена мирового прогресса...
alex949 05 января 2019 | 15:26
Ни одна православная церковь не признала томос !
Томос — бумага, являющаяся результатом неуёмных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой
polikarpich 05 января 2019 | 15:33
alex949: Ни одна - это ни "какая"? Список можно?
dmast79 05 января 2019 | 15:54
polikarpich: Проще, наверное, список признавших? Стамбульскую - не предлагать, у них приход меньше наших сельских.
mavviomy 05 января 2019 | 16:04
dmast79: kadetkl: а на каком соборе признали РПЦ? Дату можешь газвать? Или РПЦ была учережденна единолично Сталиным?
dmast79 05 января 2019 | 16:27
mavviomy: РПЦ ни в каких соборах и признаниях не нуждается! Это она сама вольна признавать или нет. Мы же не дефектные, что бы даже церковь у нас была с разрешения каких-то заграничных бородачей?
mavviomy 05 января 2019 | 15:47
alex949: еще одна портянка законы тут толмачит. Иди лучше подмети свой обосранный двор!.
vlabumur 05 января 2019 | 15:28
Ударили нас Томосом нехорошие люди.
a_buvgrobu 05 января 2019 | 15:30
Очень жаль верующих украинцев. Они прекрасно понимают, что происходит, в отличие от служителя антихристу порошенки. Как вы теперь крестить своих детей собираетесь?! В раскольнических церквах?
mavviomy 05 января 2019 | 15:53
a_buvgrobu: очень жаль обболваненных чекистами россиян. Превратили их в нЕлюдей. Кстати, кацапская портянка, тебя украинцы уполномочили говорить от их имени? Я вот говорю, что украинцы бы тебе в морду плюнули за ложь твою портяночную...
idris58 05 января 2019 | 15:33
Владимир Михайлович, наверное, напьется?.. Ну, кстати, завтра уже можно.
yralez 05 января 2019 | 15:35
Прямо так и пышет христианской любовью от слуг кремлевских.
sokol40 05 января 2019 | 15:56
РПЦ заявили?
Теперь можно сколько угодно.
Путин всё сделал с Украиной, чтобы отколоть украинскую церковь от РПЦ.
vitali_r 05 января 2019 | 16:01
Варфоломей измазался в бандеровском навозе. и всю Константинопольскую церковь замазал дерьмом.
Теперь долго Константинополю придётся отмываться. Если его (Варфоломея) не попрут и не отменят всю эту лажу.
Римская церковь 1000 лет назад уже была отлучена от Православия.
polikarpich 05 января 2019 | 16:16
vitali_r: Да ну? А не наоборот дело было? Кто от кого был отлучён? И при чём здесь Римская церковь вообще?
midnightblues 05 января 2019 | 16:01
Москвичи поздравляют украинцев
Молодцы-так держать!!
ppvngavr 05 января 2019 | 16:06
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ 15-ой ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ - ПЦУ
"Москва - Третий Рим, а Четвертому не бывати" - гениальное пророчество Филафея.
В нем "Четвертому не быть" - ключевая составляющая!
Отныне центр Православия переместился во Второй Рим - Константинополь!
Об этом читайте в публикации "Второй церковный разрыв": https://www.proza.ru/2018/10/16/531
vitali_r 05 января 2019 | 16:11
ppvngavr: центр православия как был на Руси так и остался. А в Стамбуле появилась очередная раскольничья церковь.
polikarpich 05 января 2019 | 16:19
vitali_r: Это с каких же это времён в России вдруг угнездился "центр православия"? РПЦ - всего лишь "одна из", а теперь и вовсе с неопределённым статусом.