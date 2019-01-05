Премьер Японии объявил о завершении российско-японских переговоров по поводу заключения мирного договора

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил о завершении российско-японских переговоров по поводу заключения мирного договора между странами. Это следует из сообщения японского агентства Киодо, пишет РБК. Детали не приводятся.

Выйти на заключение мирного договора Моква и Токио не могут уже больше 70-ти лет из-за спора по территориальным вопросам.