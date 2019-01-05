Премьер Японии объявил о завершении российско-японских переговоров по поводу заключения мирного договора
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил о завершении российско-японских переговоров по поводу заключения мирного договора между странами. Это следует из сообщения японского агентства Киодо, пишет РБК. Детали не приводятся.
Выйти на заключение мирного договора Моква и Токио не могут уже больше 70-ти лет из-за спора по территориальным вопросам.
Комментарии11
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post_v 05 января 2019 | 14:45
вот сейчас и выяснится, что озерные решили втихаря Японии отдать?
pepetz 05 января 2019 | 14:50
Чтобы вся Россия увидела, как за пару лет
японцы умудрились из острова сделать рай?
И что местные жители живут, как люди?
Да не в жисть!
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 14:51
Вова - раздаватель земли русской.
glotov 05 января 2019 | 14:54
Нажим узкоглазым братьям нужно послать четкий сигнал: пока Япония является оккупационной зоной Америки, ни о какой передаче территорий речи иди не может.
a_buvgrobu 05 января 2019 | 14:55
Надоели уже с этим пропихиванием передачи Курил. Мало им продажи полезных ископаемых , леса теперь начали землицей приторговывать.
able_seamans 05 января 2019 | 14:59
a_buvgrobu: Терпи терпила...
valtameri 05 января 2019 | 14:56
Две японские скалы за русский Крым? Тут Вове надо совсем жмотом быть, чтобы не договориться.
quiprodest 05 января 2019 | 14:57
Ну-ну, мудрецы озерные, украли чужое на время, а теперь приходится отдавать свое навсегда.
ft18 05 января 2019 | 14:58
Ничего, Путин покажет "япону мать" этим макакам!!*
* "Макаки" - образное название японцев Николаем II до русско-японской войны.
mulltipulti 05 января 2019 | 14:59
Сдвинь брoви! Сдвинь брoви! Чтo, чтo? Кемскую вoлoсть?
Пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди!(c)
buzukin075 05 января 2019 | 15:00
Шо - в эту ночь решили самураи переплыть проливы в Итуруп? Воевать до победного конца? Яшма вдребезги? Какамикадзы и сванидзы запускают двигатели своих деревянных самолетов-снарядов :) Да просто цунами, мля! Мира не наступит никогда - разве што Япония утонет...