Дональд Трамп не рассматривает кандидатуру экс-сенатора Джима Уэба на пост главы Пентагона

Об этом президент США сообщил в Твиттере. Он назвал подобные сообщения ложными новостями и добавил, что не знает Джима Уэбба и никогда не встречал его. Трамп также написал, что исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан прекрасно справляется со своей работой. О том, что возглавить американское оборонное ведомство может Уэбб, ранее сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники.