Роскосмос пока продолжает подготовку визита Рогозина в США, поскольку не получал официальных уведомлений от NASA

Роскосмос пока продолжает подготовку визита Дмитрия Рогозина в США, поскольку не получал официальных уведомлений от NASA. Об этом «Эху» сообщил представитель госкорпорации Владимир Устименко. О том, что NASA отложила запланированный на февраль визит Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты, сообщил канал USA Today со ссылкой на главу американского космического агентства Джима Брайденстайна. Что стало причиной, не уточняется, однако известно, что ряд сенаторов критиковал временное снятие санкций с Рогозина для его поездки в Соединенные Штаты. Между тем, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что визит может вообще не состояться из-за позиции определенных политических кругов.