Роскосмос пока продолжает подготовку визита Рогозина в США, поскольку не получал официальных уведомлений от NASA
Роскосмос пока продолжает подготовку визита Дмитрия Рогозина в США, поскольку не получал официальных уведомлений от NASA. Об этом «Эху» сообщил представитель госкорпорации Владимир Устименко. О том, что NASA отложила запланированный на февраль визит Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты, сообщил канал USA Today со ссылкой на главу американского космического агентства Джима Брайденстайна. Что стало причиной, не уточняется, однако известно, что ряд сенаторов критиковал временное снятие санкций с Рогозина для его поездки в Соединенные Штаты. Между тем, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что визит может вообще не состояться из-за позиции определенных политических кругов.
Комментарии5
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viktorova 05 января 2019 | 14:38
И чего Рогозин туда рвётся так? За джинсами и жевачкой?
zapadnay 05 января 2019 | 15:00
viktorova:
Как говорится: не в дверь, так в окно.
ihor_syvoryj 05 января 2019 | 14:38
Аванс командировочных в СКВ получен, не возвращать же обратно!
ugas 05 января 2019 | 14:41
Рогозину пора приобрести губозакатывающую машинку.
ft18 05 января 2019 | 14:55
Пусть Рогозин свои батуты посещает.