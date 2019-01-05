Россия требует от США разъяснений в связи с арестом гражданина нашей страны Дмитрия Макаренко

Соответствующее сообщение распространил российский МИД. В министерстве уточнили, что Дмитрию Макаренко 39 лет. Ранее газета Saipan Tribune писала, что ему 72 года. По данным МИДа, Макаренко прибыл на остров Сайпан в Тихом океане 29 октября, вместе с супругой, детьми и пожилыми родителями, и был задержан в аэропорту сразу после прилета. В министерстве подчеркивают, что Вашингтон должен был уведомить Россию о задержании и обеспечить консульский доступ к Макаренко еще 2 января, однако этого не сделал.

По данным The Guam Daily Post и Saipan Tribune, россиянина обвиняют в попытке экспортировать в Россию военную технику США. Всего ему вменяют восемь эпизодов, в том числе, отмывание денег. Ордер на арест был выдан в июне 2017 года.