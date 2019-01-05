Россия требует от США разъяснений в связи с арестом гражданина нашей страны Дмитрия Макаренко
Соответствующее сообщение распространил российский МИД. В министерстве уточнили, что Дмитрию Макаренко 39 лет. Ранее газета Saipan Tribune писала, что ему 72 года. По данным МИДа, Макаренко прибыл на остров Сайпан в Тихом океане 29 октября, вместе с супругой, детьми и пожилыми родителями, и был задержан в аэропорту сразу после прилета. В министерстве подчеркивают, что Вашингтон должен был уведомить Россию о задержании и обеспечить консульский доступ к Макаренко еще 2 января, однако этого не сделал.
По данным The Guam Daily Post и Saipan Tribune, россиянина обвиняют в попытке экспортировать в Россию военную технику США. Всего ему вменяют восемь эпизодов, в том числе, отмывание денег. Ордер на арест был выдан в июне 2017 года.
Комментарии10
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tv_victim 05 января 2019 | 14:35
Ну а на захваченных пиратами россиян привычно наплевать.
pmasel 05 января 2019 | 14:40
Будут менять на захваченного в Метрополе шпиёна.
post_v 05 января 2019 | 14:49
pmasel:
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гораздо интереснее, как это Дмитрий Макаренко оказался на американско-юрисдичном Сайпане со всей семьей и престарелыми родителями?
Это вам не в Сочи долететь
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 14:39
А чего разъяснять? Наверняка, чемодан со списками секретными изъяли
valtameri 05 января 2019 | 14:45
Гебня заранее уже взяла заложника.
s_vlad 05 января 2019 | 14:46
И даже подбрасывать флешку не понадобилось.. и так с ним всё ясно )))
quiprodest 05 января 2019 | 14:50
Облом Бутиной вышел. Счет 2:1 в пользу дяди Сэма.
Запасаемся попкорном и ждем ответных арестов американцев, а потом занимательное продолжение сериала "всех на всех".
s_vlad 05 января 2019 | 15:01
quiprodest: россиян в Америке больше в разы... так что , счёт будет не в пользу кремля ;)
georgij65 05 января 2019 | 15:02
Какой-то абсурд. Прилетел на остров в октябре, был сразу задержан в аэропорту, ордер на арест был выписан в июне, на основании консульской конвенции американцы обязаны были сообщить России до 02января, но не сделали этого. Ничего не понятно. Или наши журналисты отупели так же как американцы, или все сами запутали.
osal 05 января 2019 | 15:03
Хитрый ход. Вся семья, вместе с престарелыми родителями покинула галеру.