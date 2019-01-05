Вселенский патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Ожидается, что завтра томос будет официально вручен митрополиту Епифанию, избранному предстоятелем Украинской церкви.

В Московском патриархате заявили, что подписанный сегодня томос не обладает канонической силой. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда сказал, что эта бумага, которая является результатом неуемных политических и личных амбиций. Легойду цитирует агентство ТАСС.