Патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины
Вселенский патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Ожидается, что завтра томос будет официально вручен митрополиту Епифанию, избранному предстоятелем Украинской церкви.
В Московском патриархате заявили, что подписанный сегодня томос не обладает канонической силой. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда сказал, что эта бумага, которая является результатом неуемных политических и личных амбиций. Легойду цитирует агентство ТАСС.
Комментарии27
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pravdatut 05 января 2019 | 14:36
Если бы Москва, Кирилл были цивилизованным миром, то они должны были возглавить и благословить возрождение, возвращение автокефальной церкви Украине ! Но, увы.!
pattrick1 05 января 2019 | 14:42
Патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины...
Расписал картинку на жопе Петро Порошенко - нарисовал маленького чёртика, забрасывающего уголь лопатой в топку Петро Алексеевичу.
kadetkl 05 января 2019 | 14:48
pattrick1: Подписал справа налело?
captaingeorge 05 января 2019 | 14:58
pattrick1: Ваш анально-ассоциативный ряд наводит на некие подозрения! Мечтаете?
able_seamans 05 января 2019 | 15:03
captaingeorge: Путрик, в вашем пригожинском петушатнике всем качегаров на булках колят, как вашу отличительную черту? Черта пригожинского чёрта...
dmast79 05 января 2019 | 14:51
pravdatut: Опять вы хохлы хотите, что бы кто то вместо вас решал ваши проблемы. Нет уж, сами - так сами!
ugas 05 января 2019 | 14:38
А что еще остается говорить Легойде, когда у них (РПЦ ) никакой бумажки нет?! Секта топтунов зажравшихся.
kadetkl 05 января 2019 | 14:51
ugas: Тебе бумажка важнее веры предков? Впрочем 100 к 1, что ты к православию не имеешь отношение.
dmast79 05 января 2019 | 14:59
ugas: Зачем нам бумажка, выданная стамбульским попом? РПЦ милостью Божией, а не бумажками существует!
cedegrinn 05 января 2019 | 14:38
"В Московском патриархате заявили..."
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Поздно. Аннушка уже пролила подсолнечное масло...
viktorova 05 января 2019 | 14:41
//В Московском патриархате заявили, что подписанный сегодня томос не обладает канонической силой. //
В МП признают только бумаги, подписанные на лубянке.
tv_victim 05 января 2019 | 14:41
У дикарей свои радости....
zibex 05 января 2019 | 14:42
Поздравляем украинцев с возрождением их национальной церкви!
tv_victim 05 января 2019 | 14:45
zibex: Скорее с нацистской. Когда нацисты у власти, у них все становится нацистским! Кст, не хочешь наведаться в этотзверинец? Пральна, не стоит. Там тебе твои любимые нацисты ноги вырвут!
zibex 05 января 2019 | 14:48
tv_victim: нацисты у власти на России! И если бы не их нацистская доктрина "Русского мира" - не было бы никакой автокефальной украинской церкви!
good_water 05 января 2019 | 14:53
zibex:
Да, радости полные штаны
Чистые подштанники теперь нужны!
zibex 05 января 2019 | 14:57
good_water:
Очень злятся на России
Все теперь наоборот.
Центр Руси вернулся в Киев
После рашенских болот
dmast79 05 января 2019 | 15:02
zibex: Только вот бегут из этого "центра Руси" без оглядки - в Россию, а не наоборот.
Смешно России, глядеть на эти потуги укропов выглядеть "по взрослому".. Но если убрать из украины всё русское - то ничего особо и не останется. Только придуманная история, искусственный язык, фальшивая церковь.
ft18 05 января 2019 | 14:46
В добрый час!
zibex 05 января 2019 | 14:46
Позиция сатанистов из сталинской псевдоцеркви РПЦ МП странная, чтобы не сказать идиотская!
good_water 05 января 2019 | 14:50
Завтра термос с фекалиями привезут в Киев!
captaingeorge 05 января 2019 | 15:00
good_water: А разговляться ими будут в Москве...
bobamas 05 января 2019 | 14:53
Наконец лубянскую шайку в Украине поставили вне закона. Мои поздравления!
brian 05 января 2019 | 14:57
bobamas: Прочёл ваш пост и ещё раз убедился: большевизм жив !!
piter_ug 05 января 2019 | 14:56
Интересно, какой приход Роисси Вперде первым перейдёт в УПЦ?
mikr 05 января 2019 | 15:00
Ну уж теперь-то украинцы наконец заживут не хуже людей. И предприятия заработают, и Крым с Донбассом попросятся назад к бандеровцам, и ЖКУ подешевеют, и Северный Поток-2 развернется чтобы пройти через Киевскую область. Вот что Томос животворящий животворит...
Только уж давайте в таком случае договоримся быть принципиальными до конца. Если каноническую УПЦ переименовали в УПЦ МП (Московского патриархата), то новоиспеченная украинская церковь должна именоваться У(ПТ)РЦ СП, что означает - Украинская (Православного Толка) Раскольническая Церковь СТАМБУЛЬСКОГО (!!!) Патриархата.
karlson_helikopteroff 05 января 2019 | 15:04
Что то похоже на то, что РПЦ как раз и становится не канонической сектой. Ну что ж, как говАривают в их кругу - по делам и елей.