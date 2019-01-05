Z Архив новостей новости
5 27 6 1873
14:30, 05 января 2019

Патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Ожидается, что завтра томос будет официально вручен митрополиту Епифанию, избранному предстоятелем Украинской церкви.

В Московском патриархате заявили, что подписанный сегодня томос не обладает канонической силой. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда сказал, что эта бумага, которая является результатом неуемных политических и личных амбиций. Легойду цитирует агентство ТАСС.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pravdatut 05 января 2019 | 14:36

Если бы Москва, Кирилл были цивилизованным миром, то они должны были возглавить и благословить возрождение, возвращение автокефальной церкви Украине ! Но, увы.!

pattrick1 05 января 2019 | 14:42

Патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины...

Расписал картинку на жопе Петро Порошенко - нарисовал маленького чёртика, забрасывающего уголь лопатой в топку Петро Алексеевичу.

kadetkl 05 января 2019 | 14:48

pattrick1: Подписал справа налело?

captaingeorge 05 января 2019 | 14:58

pattrick1: Ваш анально-ассоциативный ряд наводит на некие подозрения! Мечтаете?

able_seamans 05 января 2019 | 15:03

captaingeorge: Путрик, в вашем пригожинском петушатнике всем качегаров на булках колят, как вашу отличительную черту? Черта пригожинского чёрта...

dmast79 05 января 2019 | 14:51

pravdatut: Опять вы хохлы хотите, что бы кто то вместо вас решал ваши проблемы. Нет уж, сами - так сами!

ugas 05 января 2019 | 14:38

А что еще остается говорить Легойде, когда у них (РПЦ ) никакой бумажки нет?! Секта топтунов зажравшихся.

kadetkl 05 января 2019 | 14:51

ugas: Тебе бумажка важнее веры предков? Впрочем 100 к 1, что ты к православию не имеешь отношение.

dmast79 05 января 2019 | 14:59

ugas: Зачем нам бумажка, выданная стамбульским попом? РПЦ милостью Божией, а не бумажками существует!

cedegrinn 05 января 2019 | 14:38

"В Московском патриархате заявили..."
---------------------------------------------
Поздно. Аннушка уже пролила подсолнечное масло...

viktorova 05 января 2019 | 14:41

//В Московском патриархате заявили, что подписанный сегодня томос не обладает канонической силой. //

В МП признают только бумаги, подписанные на лубянке.

tv_victim 05 января 2019 | 14:41

У дикарей свои радости....

zibex 05 января 2019 | 14:42

Поздравляем украинцев с возрождением их национальной церкви!

tv_victim 05 января 2019 | 14:45

zibex: Скорее с нацистской. Когда нацисты у власти, у них все становится нацистским! Кст, не хочешь наведаться в этотзверинец? Пральна, не стоит. Там тебе твои любимые нацисты ноги вырвут!

zibex 05 января 2019 | 14:48

tv_victim: нацисты у власти на России! И если бы не их нацистская доктрина "Русского мира" - не было бы никакой автокефальной украинской церкви!

good_water 05 января 2019 | 14:53

zibex:
Да, радости полные штаны
Чистые подштанники теперь нужны!

zibex 05 января 2019 | 14:57

good_water:
Очень злятся на России
Все теперь наоборот.
Центр Руси вернулся в Киев
После рашенских болот

dmast79 05 января 2019 | 15:02

zibex: Только вот бегут из этого "центра Руси" без оглядки - в Россию, а не наоборот.
Смешно России, глядеть на эти потуги укропов выглядеть "по взрослому".. Но если убрать из украины всё русское - то ничего особо и не останется. Только придуманная история, искусственный язык, фальшивая церковь.

ft18 05 января 2019 | 14:46

В добрый час!

zibex 05 января 2019 | 14:46

Позиция сатанистов из сталинской псевдоцеркви РПЦ МП странная, чтобы не сказать идиотская!

good_water 05 января 2019 | 14:50

Завтра термос с фекалиями привезут в Киев!

captaingeorge 05 января 2019 | 15:00

good_water: А разговляться ими будут в Москве...

bobamas 05 января 2019 | 14:53

Наконец лубянскую шайку в Украине поставили вне закона. Мои поздравления!

brian 05 января 2019 | 14:57

bobamas: Прочёл ваш пост и ещё раз убедился: большевизм жив !!

piter_ug 05 января 2019 | 14:56

Интересно, какой приход Роисси Вперде первым перейдёт в УПЦ?

mikr 05 января 2019 | 15:00

Ну уж теперь-то украинцы наконец заживут не хуже людей. И предприятия заработают, и Крым с Донбассом попросятся назад к бандеровцам, и ЖКУ подешевеют, и Северный Поток-2 развернется чтобы пройти через Киевскую область. Вот что Томос животворящий животворит...

Только уж давайте в таком случае договоримся быть принципиальными до конца. Если каноническую УПЦ переименовали в УПЦ МП (Московского патриархата), то новоиспеченная украинская церковь должна именоваться У(ПТ)РЦ СП, что означает - Украинская (Православного Толка) Раскольническая Церковь СТАМБУЛЬСКОГО (!!!) Патриархата.

(комментарий скрыт)

karlson_helikopteroff 05 января 2019 | 15:04

Что то похоже на то, что РПЦ как раз и становится не канонической сектой. Ну что ж, как говАривают в их кругу - по делам и елей.

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 129 6 13688 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 273 6 31912 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 125 6 15838 03.01
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 52 6 6574 31.12
Kминобороны, рпц, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23452 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13573 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…

5 135 6 20646 10:39
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 84 6 14404 30.12
Kистория, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9807 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8527 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Вызывает, конечно, удивление публикация на сайте ВВС материала о том, что телерадиокомпания направила в МИД какую-то официальную жалобу…

5 54 6 10388 30.12
Блоги

Эхо-кино

Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный «Т-34» Исполнители главных ролей в блокбастере Т-34 о  съемках в картине…

5 121 6 24743 01.01
Kкино, фильмы, актеры, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 100 6 20910 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Новости

Россиянин задержан на островах в Тихом океане по просьбе США Его обвиняют в экспорте американской военной техники…

5 29 6 6230
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 24 6 5198 04.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Тест на принадлежность к человечеству От ответа на вопрос: какое из этих сообщений порадовало россиян, а какое огорчило или раздражило, — зависит будущее России…

5 377 6 82527 02.01
Kкосмос, космонавтика, общество, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

На острове Сайпан в Тихом океане арестовали россиянина, подозреваемого в попытке экспорта в РФ военной техники из США Это было сделано по запросу ФБР…

5 18 6 11765
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 110 6 146033 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 62 6 15897 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 301 6 344978 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 346 6 109534 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7528229
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3845367

Сегодня в эфире