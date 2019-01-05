Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Это команды Финляндии и США. они встретятся в матче, который начнется завтра в 4 утра по московскому времени. Сборная России поборется с командой Швейцарии за 3-е место. Эта встреча начнется сегодня в полночь. Минувшей ночью россияне уступили команде США со счетом 1:2. В таких матчах важно забивать первыми, но это не получилось, — сказал тренер молодежной команды Валерий Брагин.

Брагин добавил, что команда сильно переживает из-за поражения, и сейчас все усилия направлены на то, чтобы настроить их на матч за 3-е место.