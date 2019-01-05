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14:00, 05 января 2019

Москва потребовала от Вашингтона объяснений о причинах задержания россиянина

Москва потребовала от Вашингтона объяснений о причинах задержания россиянина. В МИДе заявили, что американские власти не уведомили их об аресте Дмитрия Макаренко.

Российские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному соотечественнику. Замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с ТАСС упрекнул американскую сторону в нарушении консульской конвенции: по его словам, об аресте Дмитрия Макаренко не уведомили российских представителей. В заявлении министерства говорится, что о ситуации стало известно от близких россиянина.

39-летний Макаренко был задержан в конце декабря по запросу ФБР на территории Северных Марианских островов, ассоциированных с США. Туда он прилетел вместе с семьей – женой, детьми и пожилыми родителями. Позднее россиянина этапировали во Флориду. Выяснилось, что обвинительное заключение в отношении Макаренко было вынесено окружным судом этого штата еще в июне 2017 года. Он обвиняется в незаконной попытке экспорта из США в Россию военного оборудования, включая приборы ночного видения, тепловизоры и капсюли для воспламенения заряда. Кроме того, Макаренко подозревают в отмывании денег.

В МИДе назвали этот эпизод «продолжением охоты за россиянами» и рекомендовали проявлять осторожность при поездках за рубеж.

Комментарии

25

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mikhail_spb_ 05 января 2019 | 14:08


Что это за россиянин, который не только сам свалил со своей семьёй с нашего высокодуховного островка стабильности, но ещё и пожилых родителей с собой прихватил??
Где его патриотизм?

polsan 05 января 2019 | 14:12

mikhail_spb_: Странная история, поехал что ли сдаваться, не мог же он не понимать, что его там аррестуют!

stefford 05 января 2019 | 14:22

polsan: Понял бы, если бы Штаты предупредили Россию. А так... как обухом по голове! - все было хорошо, нарушал законы Америки, да ещё и отдохнуть туда со всей семьёй поехал

vitaly_mp23 05 января 2019 | 14:28


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









astet 05 января 2019 | 14:31

stefford: Пираты захватили 6 россиян!
И Кремлю наплевать на это!!!
А вот когда прибрали ихнего уголовника -
сразу визг!
Оно и понятно -
В Кремле за редким исключением
тоже уголовники собрались
начиная с Путина.

ematveev 05 января 2019 | 14:49

astet:

Дружок, это не Кремлю наплевать на них. Это твоему любимому Эху наплевать на них, и оно даже не думает написать, что этими 6 моряками сейчас занимаются ситуационно-кризисный центр МИД и консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Как-то так.
Специализированная Эхо-подача.
Для таких вот "астетов"

compare 05 января 2019 | 14:29

mikhail_spb_: скорее всего,ему,а особенно родителям,стал вреден "высокопродуктивный" воздух ,вместе с "дымом отечества",вот человек и прикинул: где спокойнее и здоровее? правильно,там,где "нас" нет)))

ura_123 05 января 2019 | 14:11

А чё там удивительного? Найдут флешку или бумажный носитель))))
Обменный фонд в конце концов.

a_buvgrobu 05 января 2019 | 14:13

России следовало бы зеркально отвечать на подобные выходки заокеанских дружбанов. Они задерживают одного, а мы двоих, они еще одного, а мы еще двоих. Я думаю их пыл тогда несколько поумерился бы.ч

ivan444 05 января 2019 | 14:29

a_buvgrobu: Чудило, у них , в отличие от РФ, гораздо больше возможностей для задержаний, там - на Западе очень много "высокодуховных патриотов" пасётся, со своими семьями, деньгами и недвижимостью. Так что "зеркалить" не получится - себе дороже.

nissan_skyline_r34 05 января 2019 | 14:30

a_buvgrobu: тогняк ! у нас 140 млн., а у пиндосов - 250 млн. Вот фсех на фсех и поменять !

alger 05 января 2019 | 14:30

a_buvgrobu: срочно в школу и за арифметику.
население США 350 лимонов России 140.
так кто победит?

captainobvious 05 января 2019 | 14:38

alger: Китай

captainobvious 05 января 2019 | 14:15

чего тут объяснять? "контрзахват заложников"
вангую цепную реакцию новых арестов и обвинений с обеих сторон...
пользуясь случаем, немного контекстной рекламы: граждане! отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края! ))

margosher 05 января 2019 | 14:24

captainobvious: На курортах Крыма и Краснодарского края слишком много канализационных стоков в морской воде. :(

captainobvious 05 января 2019 | 14:36

margosher: в американской тюрьме таких стоков намного меньше, что правда, то правда...

oneoretwo 05 января 2019 | 14:18

...у захватчиков, воров и кидал нет права что-либо требовать...

evial 05 января 2019 | 14:30

oneoretwo: тогда что ты тут делаешь?

nissan_skyline_r34 05 января 2019 | 14:24

да шарахнуть по ним нашими суперракетами с непредсказуемой траекторией - и дело с концом!

compare 05 января 2019 | 14:31

nissan_skyline_r34: ты предлагаешь.всем самоликвидироваться.что ли? ведь пить дать,вспорхнут и назад,в "родное гнездо",птички мультовые!

nissan_skyline_r34 05 января 2019 | 14:33

compare: зачем ликвидироваться ? снять мульт - летят наши суперрокеты, а с гром , огонь и Гнев Божий. А пиндосы корчацца в ужосе...

tv_victim 05 января 2019 | 14:25

А россиян в плену у пиратов уже забыли?

i_c_e 05 января 2019 | 14:25

Что-то я не понял по поводу «ждут объяснений». «Несправедливое решение суда», или «недоказанность обвинений» — это было бы понятно… Но вообще забавно — вывез всю семью и фактически добровольно сдался. Там, конечно, безвизовый въезд, но погранцы-то американские и уж список приговоренных американскими судами в компьютерах всяко имеют.

(комментарий скрыт)

heklya 05 января 2019 | 14:35

Человек грамотно, а главное во время , эвакуировался....

in_cat_we_trust 05 января 2019 | 14:44

В МИДе назвали этот эпизод «продолжением охоты за россиянами
------------------
А россияне преступниками не бывают?

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