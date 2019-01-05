Москва потребовала от Вашингтона объяснений о причинах задержания россиянина. В МИДе заявили, что американские власти не уведомили их об аресте Дмитрия Макаренко.

Российские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному соотечественнику. Замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с ТАСС упрекнул американскую сторону в нарушении консульской конвенции: по его словам, об аресте Дмитрия Макаренко не уведомили российских представителей. В заявлении министерства говорится, что о ситуации стало известно от близких россиянина.

39-летний Макаренко был задержан в конце декабря по запросу ФБР на территории Северных Марианских островов, ассоциированных с США. Туда он прилетел вместе с семьей – женой, детьми и пожилыми родителями. Позднее россиянина этапировали во Флориду. Выяснилось, что обвинительное заключение в отношении Макаренко было вынесено окружным судом этого штата еще в июне 2017 года. Он обвиняется в незаконной попытке экспорта из США в Россию военного оборудования, включая приборы ночного видения, тепловизоры и капсюли для воспламенения заряда. Кроме того, Макаренко подозревают в отмывании денег.

В МИДе назвали этот эпизод «продолжением охоты за россиянами» и рекомендовали проявлять осторожность при поездках за рубеж.