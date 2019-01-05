Москва потребовала от Вашингтона объяснений о причинах задержания россиянина
Москва потребовала от Вашингтона объяснений о причинах задержания россиянина. В МИДе заявили, что американские власти не уведомили их об аресте Дмитрия Макаренко.
Российские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному соотечественнику. Замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с ТАСС упрекнул американскую сторону в нарушении консульской конвенции: по его словам, об аресте Дмитрия Макаренко не уведомили российских представителей. В заявлении министерства говорится, что о ситуации стало известно от близких россиянина.
39-летний Макаренко был задержан в конце декабря по запросу ФБР на территории Северных Марианских островов, ассоциированных с США. Туда он прилетел вместе с семьей – женой, детьми и пожилыми родителями. Позднее россиянина этапировали во Флориду. Выяснилось, что обвинительное заключение в отношении Макаренко было вынесено окружным судом этого штата еще в июне 2017 года. Он обвиняется в незаконной попытке экспорта из США в Россию военного оборудования, включая приборы ночного видения, тепловизоры и капсюли для воспламенения заряда. Кроме того, Макаренко подозревают в отмывании денег.
В МИДе назвали этот эпизод «продолжением охоты за россиянами» и рекомендовали проявлять осторожность при поездках за рубеж.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 05 января 2019 | 14:08
Что это за россиянин, который не только сам свалил со своей семьёй с нашего высокодуховного островка стабильности, но ещё и пожилых родителей с собой прихватил??
Где его патриотизм?
polsan 05 января 2019 | 14:12
mikhail_spb_: Странная история, поехал что ли сдаваться, не мог же он не понимать, что его там аррестуют!
stefford 05 января 2019 | 14:22
polsan: Понял бы, если бы Штаты предупредили Россию. А так... как обухом по голове! - все было хорошо, нарушал законы Америки, да ещё и отдохнуть туда со всей семьёй поехал
vitaly_mp23 05 января 2019 | 14:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
astet 05 января 2019 | 14:31
stefford: Пираты захватили 6 россиян!
И Кремлю наплевать на это!!!
А вот когда прибрали ихнего уголовника -
сразу визг!
Оно и понятно -
В Кремле за редким исключением
тоже уголовники собрались
начиная с Путина.
ematveev 05 января 2019 | 14:49
astet:
Дружок, это не Кремлю наплевать на них. Это твоему любимому Эху наплевать на них, и оно даже не думает написать, что этими 6 моряками сейчас занимаются ситуационно-кризисный центр МИД и консульские отделы в Нигерии и Бенине.
Как-то так.
Специализированная Эхо-подача.
Для таких вот "астетов"
compare 05 января 2019 | 14:29
mikhail_spb_: скорее всего,ему,а особенно родителям,стал вреден "высокопродуктивный" воздух ,вместе с "дымом отечества",вот человек и прикинул: где спокойнее и здоровее? правильно,там,где "нас" нет)))
ura_123 05 января 2019 | 14:11
А чё там удивительного? Найдут флешку или бумажный носитель))))
Обменный фонд в конце концов.
a_buvgrobu 05 января 2019 | 14:13
России следовало бы зеркально отвечать на подобные выходки заокеанских дружбанов. Они задерживают одного, а мы двоих, они еще одного, а мы еще двоих. Я думаю их пыл тогда несколько поумерился бы.ч
ivan444 05 января 2019 | 14:29
a_buvgrobu: Чудило, у них , в отличие от РФ, гораздо больше возможностей для задержаний, там - на Западе очень много "высокодуховных патриотов" пасётся, со своими семьями, деньгами и недвижимостью. Так что "зеркалить" не получится - себе дороже.
nissan_skyline_r34 05 января 2019 | 14:30
a_buvgrobu: тогняк ! у нас 140 млн., а у пиндосов - 250 млн. Вот фсех на фсех и поменять !
alger 05 января 2019 | 14:30
a_buvgrobu: срочно в школу и за арифметику.
население США 350 лимонов России 140.
так кто победит?
captainobvious 05 января 2019 | 14:38
alger: Китай
captainobvious 05 января 2019 | 14:15
чего тут объяснять? "контрзахват заложников"
вангую цепную реакцию новых арестов и обвинений с обеих сторон...
пользуясь случаем, немного контекстной рекламы: граждане! отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края! ))
margosher 05 января 2019 | 14:24
captainobvious: На курортах Крыма и Краснодарского края слишком много канализационных стоков в морской воде. :(
captainobvious 05 января 2019 | 14:36
margosher: в американской тюрьме таких стоков намного меньше, что правда, то правда...
oneoretwo 05 января 2019 | 14:18
...у захватчиков, воров и кидал нет права что-либо требовать...
evial 05 января 2019 | 14:30
oneoretwo: тогда что ты тут делаешь?
nissan_skyline_r34 05 января 2019 | 14:24
да шарахнуть по ним нашими суперракетами с непредсказуемой траекторией - и дело с концом!
compare 05 января 2019 | 14:31
nissan_skyline_r34: ты предлагаешь.всем самоликвидироваться.что ли? ведь пить дать,вспорхнут и назад,в "родное гнездо",птички мультовые!
nissan_skyline_r34 05 января 2019 | 14:33
compare: зачем ликвидироваться ? снять мульт - летят наши суперрокеты, а с гром , огонь и Гнев Божий. А пиндосы корчацца в ужосе...
tv_victim 05 января 2019 | 14:25
А россиян в плену у пиратов уже забыли?
i_c_e 05 января 2019 | 14:25
Что-то я не понял по поводу «ждут объяснений». «Несправедливое решение суда», или «недоказанность обвинений» — это было бы понятно… Но вообще забавно — вывез всю семью и фактически добровольно сдался. Там, конечно, безвизовый въезд, но погранцы-то американские и уж список приговоренных американскими судами в компьютерах всяко имеют.
heklya 05 января 2019 | 14:35
Человек грамотно, а главное во время , эвакуировался....
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 14:44
В МИДе назвали этот эпизод «продолжением охоты за россиянами
------------------
А россияне преступниками не бывают?