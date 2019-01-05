В боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба
В боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба. События разворачиваются в городе Торранс. Местным жителям рекомендовали держаться подальше от района происшествия. По крайней мере 2 человека ранены.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mp23 05 января 2019 | 14:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.