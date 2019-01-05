Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщает агентство ТАСС. Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко, глава украинского МИДа Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий и глава Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.

В РПЦ выступают категорически против предоставления независимости Украинской церкви. Решение Вселенского патриархата раскритиковал и возглавляющий русскую православную церковь в Белоруссии митрополит Минский и Заславский Павел. В эфире телеканала СТВ он назвал происходящее политической авантюрой.

Ожидается, что томос об автокефалии Православной церкви Украины будет официально вручен митрополиту Епифанию завтра.