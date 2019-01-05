Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины
Об этом сообщает агентство ТАСС. Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко, глава украинского МИДа Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий и глава Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.
В РПЦ выступают категорически против предоставления независимости Украинской церкви. Решение Вселенского патриархата раскритиковал и возглавляющий русскую православную церковь в Белоруссии митрополит Минский и Заславский Павел. В эфире телеканала СТВ он назвал происходящее политической авантюрой.
Ожидается, что томос об автокефалии Православной церкви Украины будет официально вручен митрополиту Епифанию завтра.
Комментарии76
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sedoi63 05 января 2019 | 14:56
Слава богу, что процесс автокефализации ПЦУ подходит к своему логическому завершению?! Все, что не смогли сделать годы разрухи, голода, смертей и лишений, чередой проходившие внутри православных народов, сотворили две "высшие" человекообразные сатаны, развязавшие и одобрившие позорную братоубийственную войну на востоке Украины. Остается искренне порадоваться историческому процессу создания ещё одной независимой ни от кого церкви. Процессу который ни коим образом не повлияет на количество православных людей в целом.
zibex 05 января 2019 | 14:59
Теперь московских попов-беспредельщиков выбросят из Киево-Печерской лавры!
http://poshtivka.org/aktyvysty-naschytaly-20-tysyach-kv-m-nezakonnyh-postroek-na-terrytoryy-kyevo-pecherskoj-lavry-vydeo/
blahovdav 05 января 2019 | 15:03
Как чертей путлеровских- свинопутов то заколбасило?..