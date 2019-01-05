Прощание с народным артистом Иваном Бортником пройдет 8 января в Театре на Таганке, где служил актер. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театра. Иван Бортник ушел из жизни накануне. Ему было 79 лет. За свою карьеру артист снялся в десятках фильмов, в том числе, в картинах «Иван да Марья», «Старшина». Одна из его самых известных ролей – бандит Промокашка в фильме «Место встречи изменить нельзя».